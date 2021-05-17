Чем может обернуться эскалация конфликта в секторе Газа?

Источник материала: ОНТ

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Восьмой день Израиль и сектор Газа обмениваются авиаударами. Гремят взрывы, страдает мирное население. К этому часу даже не десятки, а тысячи ракет выпущены противоборствующими сторонами. Мировая общественность взволнована. Эскалация может привести к гуманитарной катастрофе.

Сирены воздушной тревоги вместо тишины. Вот уже которую ночь в регионе ведутся ракетные обстрелы в обоих направлениях.

И так практически без конца. Побиты все антирекорды. По 200 ракет за пару часов в сторону израильских городов. И это военная реальность тысяч мирных жителей. Ответственность за неё взяло на себя исламское движение сопротивления ХАМАС.

Вот такие кадры становятся нормой – реактивный снаряд просто падает на дорогу в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Благо, не сдетонировал. Кроме случайностей, помогает, конечно, система противоракетной обороны. Иначе жертв могло быть значительно больше. Но и «Железный купол» сбивает только 90% снарядов.

Ракеты и в небе над Газой. Плюс самолеты нанесли десятки ударов с воздуха. Израильские военные заявили, что в этот раз среди целей был разведывательный комплекс ХАМАС. В итоге число погибших в секторе Газа за время обострения конфликта приближается к двумстам, раненых еще больше.

Авиаудары серьезно повредили электроснабжение и водопровод. Спасатели не могут оперативно добраться к пострадавшим, ведь дороги также разрушены.

Напряженность в регионе начала возрастать с середины апреля, уже в начале мая были столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами у Храмовой горы (площадь, где располагается третья по значимости святыня ислама – мечеть Аль-Акса). Там несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собрались на молитву к завершению Рамадана. Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов. В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Пока города превращаются в руины и страдает мирное население, представители Палестины и Израиля продолжают яростно обвинять друг друга. Ситуацию на Ближнем Востоке накануне обсуждали на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел Палестины заявил, что Израиль занимается террором, но называет это самообороной.

Рияд Аль-Малики, министр иностранных дел Палестины: «Каждый раз, когда Израиль слышит, как иностранный лидер говорит о своем праве защищать себя, он набирается смелости продолжать убивать семьи во сне».

В конфликте виноват ХАМАС – такова непреклонная позиция Израиля.

Гилад Эрдан, постоянный представитель Израиля при ООН: «Это далеко не первый случай, когда ХАМАС запускает ракеты по израильским гражданским лицам, прикрываясь палестинскими гражданскими лицами».

И, судя по всему, ракетный дождь будет продолжаться. Премьер-министр Израиля заявил, что наносить удары намерены и дальше. «Столько, сколько потребуется», – сказал он. Накануне Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание с руководителями силовых ведомств.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Наша борьба с террористической организацией продолжается в полную силу. Мы заставляем ХАМАС платить очень высокую цену за их невыносимую агрессию».

Мировая общественность обеспокоена. Региональный конфликт способен перерасти в настоящую гуманитарную катастрофу. Генеральный секретарь ООН на заседании Совета безопасности призвал все стороны к немедленному прекращению огня.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: «Этот последний виток насилия лишь увековечивает циклы смерти, разрушения и отчаяния и отодвигает все дальше за горизонт любые надежды на сосуществование и мир. Боевые действия необходимо прекратить. Они должны прекратиться немедленно».

Папа Франциск в еженедельном обращении к верующим, собравшимся на Площади святого Петра в Ватикане, призвал положить конец конфликту, заявив: «Гибель стольких людей, в том числе детей, недопустима».

Пока же эксперты сходятся во мнении, что конфликт перерос в полномасштабную войну. И решение проблемы, видимо, все отдаляется. И больше похоже на войну до последней ракеты.

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