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ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире
Источник материала: ОНТ
Вторую неделю подряд число новых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в мире снижается, но еще далеко до завершения пандемии,
Но глава ВОЗ подчеркнул все же, что «продолжает вызывать обеспокоенность ситуация во многих странах» и «еще далеко до завершения пандемии».
Гебрейесус констатировал, что план на 2021 год недофинансирован, и это ограничивает возможности ВОЗ для реагирования на «возникающие горячие точки».
Гендиректор ВОЗ призвал производителей вакцин как можно быстрее снабдить COVAX-препаратами, а те государства с высокими доходами, которые обеспечили себя вакцинами, поделиться ими с другими странами.
Фото: БЕЛТА
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Вторую неделю подряд число новых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в мире снижается, но еще далеко до завершения пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на...
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