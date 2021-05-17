ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире

Источник материала: ОНТ

Вторую неделю подряд число новых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в мире снижается, но еще далеко до завершения пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг в Женеве генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Но глава ВОЗ подчеркнул все же, что «продолжает вызывать обеспокоенность ситуация во многих странах» и «еще далеко до завершения пандемии».

Гебрейесус констатировал, что план на 2021 год недофинансирован, и это ограничивает возможности ВОЗ для реагирования на «возникающие горячие точки».

Гендиректор ВОЗ призвал производителей вакцин как можно быстрее снабдить COVAX-препаратами, а те государства с высокими доходами, которые обеспечили себя вакцинами, поделиться ими с другими странами.

Фото: БЕЛТА





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