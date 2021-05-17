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Желающих будут прививать «Спутником V» на выставке «Здравоохранение Беларуси»

17.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Желающих будут прививать «Спутником V» на выставке «Здравоохранение Беларуси»

Вакцинация против COVID-19 всех желающих «Спутником V» будет организована на выставке-форуме «Здравоохранение Беларуси – 2021», сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

18 мая начнет работать выставка-форум «Здравоохранение Беларуси». Последние приготовления к открытию идут в павильоне на пр. Победителей, 20/2. 

Ежегодно Минздрав организует мероприятие, включающее масштабную экспозицию и обширную деловую программу, вместе с выставочной компанией «Техника и коммуникации» (T&C).

Менее часа займет процедура. Она включает в себя предварительный осмотр врача, подготовку (размораживание) препарата, введение вакцины и наблюдения за привившимся в течение 30 мин.

Фото: БЕЛТА

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Вакцинация против COVID-19 всех желающих «Спутником V» будет организована на выставке-форуме «Здравоохранение Беларуси – 2021», сообщается в Telegram-канале Министерства...
 
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