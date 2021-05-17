Лукашенко подписал два новых закона в сфере национальной безопасности и госзащиты. Рассказываем, что изменится

Источник материала: ОНТ

Обеспечить охрану и государства, и человека. Национальная, общественная и кибербезопасность, а в случае угрозы расправы или конфиденциальности – государственная защита. Александр Лукашенко сегодня подписал два закона, которые нацелены на обеспечение устойчивости государства. Оба документа были приняты в Палате представителей и одобрены в Совете Республики. Новые положения отвечают и за внутреннюю, и за региональную безопасность, подчёркивают законодатели. Законы включены в национальный реестр. Они вступят в силу через месяц после опубликования.





Охрана образца 99-го года, как показал 2020-й, в новом десятилетии уже не так эффективна. Действующий закон «О государственной защите судей, должностных лиц….» не отвечал не только вызовам цифрового времени, но и масштабом призывов – к поджогам домов и физической расправе. Причём не только над судьями и правоохранителями – но и над людьми, которые не служат ни Фемиде, ни Юстиции. Оскорблять и запугивать стали учителей, артистов и журналистов. Теперь по закону они также могут рассчитывать на защиту вместе с близкими.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Как это работает? Всё очень просто. Необходимо основание – заявление данного лица либо заявление председателя суда, обращение председателя суда или того руководителя госоргана, в котором работает или служит лицо, в отношении которого поступает угроза. Сотрудники органов внутренних дел определяет степень этой угрозы и впоследствии определяется степень оказания государственной защиты. Военнослужащие ранее не были выделены. Такой категории не было, поэтому сейчас вот добавляется ещё один пункт, что относятся сюда и военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси».

От смены места жительства и работы до изменения внешности. Формы защиты могут быть разные. Это общемировая практика. Но вот получается, что к её реализации Беларусь, по словам законодателей, долгое время подходила лояльно, нежели те же страны-экспортёры «истинных» ценностей и по совместительству цветных революций.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности: «Вносимые изменения позволят государству применять меры безопасности, обеспечивать правовую социальную защиту, включая материальную компенсацию не только в отношении государственных служащих, но и любого гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства при наличии угрозы посягательств на их жизнь, здоровье или имущество. Иными словами, государство обеспечивает не только общественную безопасность, но и безопасность физических лиц».

Она же фундамент защищённости Беларуси в целом. И его прочность обеспечивает уже второй закон – по вопросам национальной безопасности. Здесь изменения касаются тех, кто призван защищать и страну, и людей. И действовать в условиях и давления, и нападения.

Иван Момайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Я хочу сразу же подчеркнуть, что никаких дополнительных условий для применения, использования физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия не предусмотрено. То есть они остались те, которые были в действующих законопроектах. Сотрудник должен чётко понимать, когда он может применить оружие, а когда это делать не надо, потому что в действующем законе (обратно сделаю отсылку об органах внутренних дел) есть много оценочных категорий, иногда отсылочных категорий. Иногда излишние раздумья приводят к риску, как в отношении него, так и в отношении граждан, на защиту которых направлены его действия».

Новое законодательство позволит адекватно реагировать и на информационные атаки. Речь идёт об отдельном подразделении по борьбе с кибернетической преступностью. Ведь угрозы конфиденциальности в современном мире приводят к трагическим развязкам. Сливы личных номеров и адресов оборачиваются настоящей охотой на людей и их родственников.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси: «В первую очередь, эти законы, конечно же, направлены на обеспечение защищённости личности, человека, потому что мы не можем позволить группе, политизированной группе отдельных лиц, скажем так, понизить защищённость других и безопасность других людей. Намерения очень-очень разные. Если, так сказать, находятся группы людей, которые готовы физически устранять лидеров государств, то есть другие группы, которые готовы использовать в своих целях, для, скажем, транзита через нашу территорию радиоактивных материалов, наркотиков, оружия, абсолютно все средства. Поэтому наши органы, которые стоят на страже безопасности страны, должны быть соответствующим образом вооружены во всех отношениях».

Когда речь идет о безопасности страны, немаловажная задача определить, откуда исходит угроза и ответить на неё. Так, чтобы обеспечить и региональную безопасность, и внутреннюю. Это и старались учитывать разработчики законов – определить оптимальный баланс, когда нужно действовать и в то же время защищать.

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