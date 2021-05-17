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Лукашенко подписал два новых закона в сфере национальной безопасности и госзащиты. Рассказываем, что изменится
Источник материала: ОНТ
Обеспечить охрану и государства, и человека. Национальная, общественная и кибербезопасность, а в случае угрозы расправы или конфиденциальности – государственная защита. Александр Лукашенко сегодня подписал два закона, которые нацелены на обеспечение устойчивости государства. Оба документа были приняты в Палате представителей и одобрены в Совете Республики. Новые положения отвечают и за внутреннюю, и за региональную безопасность, подчёркивают законодатели. Законы включены в национальный реестр. Они вступят в силу через месяц после опубликования.
Охрана образца 99-го года, как показал 2020-й, в новом десятилетии уже не так эффективна. Действующий закон «О государственной защите судей, должностных лиц….» не отвечал не только вызовам цифрового времени, но и масштабом призывов – к поджогам домов и физической расправе. Причём не только над судьями и правоохранителями – но и над людьми, которые не служат ни Фемиде, ни Юстиции. Оскорблять и запугивать стали учителей, артистов и журналистов. Теперь по закону они также могут рассчитывать на защиту вместе с близкими.
От смены места жительства и работы до изменения внешности. Формы защиты могут быть разные. Это общемировая практика. Но вот получается, что к её реализации Беларусь, по словам законодателей, долгое время подходила лояльно, нежели те же страны-экспортёры «истинных» ценностей и по совместительству цветных революций.
Она же фундамент защищённости Беларуси в целом. И его прочность обеспечивает уже второй закон – по вопросам национальной безопасности. Здесь изменения касаются тех, кто призван защищать и страну, и людей. И действовать в условиях и давления, и нападения.
Новое законодательство позволит адекватно реагировать и на информационные атаки. Речь идёт об отдельном подразделении по борьбе с кибернетической преступностью. Ведь угрозы конфиденциальности в современном мире приводят к трагическим развязкам. Сливы личных номеров и адресов оборачиваются настоящей охотой на людей и их родственников.
Когда речь идет о безопасности страны, немаловажная задача определить, откуда исходит угроза и ответить на неё. Так, чтобы обеспечить и региональную безопасность, и внутреннюю. Это и старались учитывать разработчики законов – определить оптимальный баланс, когда нужно действовать и в то же время защищать.
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Лукашенко подписал два новых закона в сфере национальной безопасности и госзащиты. Рассказываем, что изменится
Обеспечить охрану и государства, и человека. Национальная, общественная и кибербезопасность, а в случае угрозы расправы или конфиденциальности – государственная...
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