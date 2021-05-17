Сообщение о заминировании нескольких торговых центров в Минске не подтвердилось

Источник материала: ОНТ

Информация о минировании нескольких торговых центров в Минске не подтвердилась, пишет Telegram-канал «Милиция Минска».

Напомним, в один из ТЦ сегодня в 17:30 поступило электронное сообщение, в котором говорилось, что в нескольких торговых центрах столицы заложены взрывные устройства.

Указанные объекты и прилегающие территории обследовали саперно-пиротехнические группы, взрывных устройств не обнаружено. Устанавливается автор сообщения.



В милиции напоминают, что заведомо ложное сообщение об опасности уголовно наказуемо.

Фото: БЕЛТА

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