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«Дико грешила поеданием круассанов, я их так люблю». Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось похудеть на 20 кг
Источник материала: ОНТ
Телеведущая Регина Тодоренко
Перед родами телеведущая весила 74 кг. После рождения ребенка ее вес стал 67 кг – быстро ушли только 7 кг. Телеведущей пришлось срочно заняться фигурой, чтобы обрести те формы, которые у нее были до беременности.
Регина поделилась секретами о том, как ей удалось скинуть вес, со своими подписчиками:
1. Питание – это первое, на что необходимо обратить внимание. Оно должно быть сбалансированным.
2. Интервальное голодание.
3. Спорт
4. Регулярные массажи (1 раз в неделю) и баня (1 раз в месяц).
5. Домашний уход: ванны, кофейный скраб.
Фото: Instagram @
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«Дико грешила поеданием круассанов, я их так люблю». Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось похудеть на 20 кг
Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram рассказала, как смогла похудеть на 20 кг. Перед родами телеведущая весила 74 кг. После рождения ребенка ее вес...
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