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«Дико грешила поеданием круассанов, я их так люблю». Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось похудеть на 20 кг

17.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Дико грешила поеданием круассанов, я их так люблю». Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось похудеть на 20 кг

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram рассказала, как смогла похудеть на 20 кг.

Перед родами телеведущая весила 74 кг. После рождения ребенка ее вес стал 67 кг – быстро ушли только 7 кг. Телеведущей пришлось срочно заняться фигурой, чтобы обрести те формы, которые у нее были до беременности.

Регина поделилась секретами о том, как ей удалось скинуть вес, со своими подписчиками:

1. Питание – это первое, на что необходимо обратить внимание. Оно должно быть сбалансированным. 

2. Интервальное голодание. 

3. Спорт

4. Регулярные массажи (1 раз в неделю) и баня (1 раз в месяц).

5. Домашний уход: ванны, кофейный скраб.

Фото: Instagram  @reginatodorenko


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Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram рассказала, как смогла похудеть на 20 кг. Перед родами телеведущая весила 74 кг. После рождения ребенка ее вес...
 
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