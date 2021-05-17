«Дико грешила поеданием круассанов, я их так люблю». Регина Тодоренко рассказала, как ей удалось похудеть на 20 кг

Источник материала: ОНТ

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram рассказала, как смогла похудеть на 20 кг.

Перед родами телеведущая весила 74 кг. После рождения ребенка ее вес стал 67 кг – быстро ушли только 7 кг. Телеведущей пришлось срочно заняться фигурой, чтобы обрести те формы, которые у нее были до беременности.

Регина поделилась секретами о том, как ей удалось скинуть вес, со своими подписчиками:

1. Питание – это первое, на что необходимо обратить внимание. Оно должно быть сбалансированным.

2. Интервальное голодание.

3. Спорт

4. Регулярные массажи (1 раз в неделю) и баня (1 раз в месяц).



5. Домашний уход: ванны, кофейный скраб.

Фото: Instagram @ reginatodorenko





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