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В Минске заработает еще один пункт вакцинации от ковида для всех желающих. Рассказываем, где и когда
Источник материала: Tut.by
На форуме «Здравоохранение Беларуси — 2021» организуют вакцинацию всех желающих против инфекции COVID-19,
Вакцинацию в Минздраве назвали нововведением форума и уточнили, что она будет организована в специальном медицинском модуле. Вакцина — «Спутник V» белорусского розлива.
— Процедура займет менее часа. Она состоит из предварительного осмотра врачом, подготовки препарата (размораживание), введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после вакцинации.
Форум «Здравоохранение Беларуси-2021» ежегодно организуется Минздравом совместно с выставочной компанией ЗАО «Техника и коммуникации» (T&C) и включает экспозицию и деловую программу. В павильоне на пр. Победителей, 20/2 он будет работать 18, 19 и 20 мая — с 10.00 до 18.00, 21 мая — с 10.00 до 14.00. Планируется, что пункт вакцинации будет открыт по такому же расписанию, рассказали TUT.BY организаторы выставки:
— Для посещения форума нужно приобрести билет в кассе, но в пункт вакцинации вход будет свободным.
Напомним, 8 мая центр вакцинации для всех желающих открыли в ТЦ «Экспобел», однако вскоре
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В Минске заработает еще один пункт вакцинации от ковида для всех желающих. Рассказываем, где и когда
На форуме «Здравоохранение Беларуси - 2021» организуют вакцинацию всех желающих против инфекции COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава. Центр...
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