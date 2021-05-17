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В Минске заработает еще один пункт вакцинации от ковида для всех желающих. Рассказываем, где и когда

18.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На форуме «Здравоохранение Беларуси — 2021» организуют вакцинацию всех желающих против инфекции COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава. Центр вакцинации заработает с 18 мая.


Фото: t.me/minzdravbelarus

Вакцинацию в Минздраве назвали нововведением форума и уточнили, что она будет организована в специальном медицинском модуле. Вакцина — «Спутник V» белорусского розлива.

— Процедура займет менее часа. Она состоит из предварительного осмотра врачом, подготовки препарата (размораживание), введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после вакцинации.

Форум «Здравоохранение Беларуси-2021» ежегодно организуется Минздравом совместно с выставочной компанией ЗАО «Техника и коммуникации» (T&C) и включает экспозицию и деловую программу. В павильоне на пр. Победителей, 20/2 он будет работать 18, 19 и 20 мая — с 10.00 до 18.00, 21 мая — с 10.00 до 14.00. Планируется, что пункт вакцинации будет открыт по такому же расписанию, рассказали TUT.BY организаторы выставки:

— Для посещения форума нужно приобрести билет в кассе, но в пункт вакцинации вход будет свободным.

Напомним, 8 мая центр вакцинации для всех желающих открыли в ТЦ «Экспобел», однако вскоре стало известно о том, что с 19 мая он прекращает работу. В EXPOBEL, ссылаясь на слова медицинских сотрудников, рассказали: решение органов здравоохранения обусловлено тем, что процедура по вакцинации «требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях».

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На форуме «Здравоохранение Беларуси - 2021» организуют вакцинацию всех желающих против инфекции COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава. Центр...
 
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