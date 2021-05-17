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Апофеоз дубинки. Лукашенко, похоже, не может соскочить с коня репрессий
Источник материала: Навiны
Еще большую свободу рук дает силовикам закон по вопросам обеспечения национальной безопасности, который подписал 17 мая Александр Лукашенко. В частности, предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия, «если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов».
Кроме того, расширяется перечень случаев применения боевой и специальной техники для целей обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка.
Чтобы те, кто служит режиму, чувствовали себя увереннее
В общем-то, при подавлении
Осенью прошлого года Лукашенко, говоря о наведении порядка в его понимании, изрек, что «иногда не до законов». Казалось бы, и так карт-бланш. Так зачем еще переписывать, ужесточать нормативные акты? Причем отметим, что на весенней сессии парламент принял целый
«Это очень важный момент. Дело в том, что государство вообще-то должно функционировать по неким правилам, и служащим важно осознавать, что они следуют этим правилам. Иначе они оказываются в дискомфортном психологическом состоянии. Ведь власть может поменяться, начнутся расследования… А так у этих людей будет железный аргумент: я действовал в рамках существовавшего законодательства, хорошим оно было или плохим», — отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.
Другое дело, добавляет он, что власти при этом подгоняют законы под уже сложившуюся репрессивную практику. Но в любом случае правящая верхушка таким образом придает уверенности тем, кто стоит на ее защите, так что «с точки зрения укрепления власти это вполне рациональный ход», считает аналитик.
«Один урок: закрыть, зажать, задушить»
Тем временем конвейер репрессий продолжает работать в бешеном темпе. Число
Сегодня не видно никаких признаков того, что режим собирается остановить или хотя бы притормозить этот конвейер, а тем более пойти на амнистию политических узников.
Понятно, что для этого было бы достаточно отмашки одного человека. Что могло бы заставить Лукашенко смягчить внутреннюю политику?
«Масштаб репрессий определяется масштабом тех угроз, которые
Аналитик не видит пока перспектив прекращения репрессий. Более того, он предполагает, что по мере приближения местных выборов и
«Лукашенко боится этой электоральной кампании. Из кампании прошлого года он извлек один урок: закрыть, зажать, задушить», — резюмировал Карбалевич.
Если система перенапряжена, она может стать неуправляемой
В свою очередь, директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич видит три фактора, которые, по его мнению, способны привести к деэскалации внутри страны.
Прежде всего это экономика, «рост кома
Он приводит пример Китая, руководство которого после подавления волнений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году пошло на экономические реформы, приведшие к росту благосостояния и ослабившие напряжение в обществе.
Вторым фактором Казакевич называет «усталость самой
Если система
Третьим фактором, способным остановить нынешние репрессии в Беларуси, собеседник Naviny.by называет внешнее давление. При этом, подчеркивает он, крайне важным является влияние России.
Эксперт отметил, что после августа прошлого года Москва несколько раз делала Минску мягкие замечания в том духе, что не стоит перебарщивать с насилием над оппонентами.
«Запад поднимает белорусский вопрос и перед Россией. Кремль может быть заинтересован в некоторой деэскалации ситуации в Беларуси, поскольку бесконечное накручивание может привести к непредсказуемым последствиям», — считает политолог.
Белорусы получают массовую прививку от жесткого авторитаризма
Насколько же сильны факторы, способные повлиять на внутреннюю политику Лукашенко?
Да, финансово-экономическое положение режима не блестящее, однако и катастрофичным его пока не назовешь. Более того, за первый квартал внешняя торговля, как сообщил Нацбанк, дала неплохой профицит — 828 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Западные
На экономические реформы Лукашенко и раньше был не охоч идти, а уж теперь тем более. И даже Китай для него в этом смысле не пример. Белорусский вождь косо смотрит на бизнес, боится его развития, так как это расширяет слой людей, заинтересованных в переменах.
Внутри системы наверняка не все довольны чрезвычайщиной, но кто пикнет? Кроме того, чем дальше, тем больше исполнители замазываются в нехороших делах. А это усиливает стимул бороться за сохранение режима, поскольку приятных для себя перспектив при его смене многие в среде силовиков и гражданской вертикали не видят.
Самое же главное — вождь режима, скорее всего, просто боится соскочить с этого коня репрессий. Он понимает или, по крайней мере, подсознательно чувствует, что та часть народа, которая не приемлет его систему, велика и что она не смирилась с этим апофеозом дубинки, а лишь сжала зубы и ожидает своего часа.
Чем туже закручивается спираль насилия, тем мрачнее ближайшие перспективы белорусского общества. Вместе с тем оно получает хоть и болезненную, но сильную прививку от жесткого авторитаризма.
Когда-то стиль строгого, но справедливого «батьки» был довольно популярен. Однако теперь, когда система, исчерпавшая ресурс популизма, закономерно скатывается в
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Он, видимо, опасается, что их ослабление вызовет новый политический подъем…
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