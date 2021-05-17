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В Брестском районе ГАИ остановила школьный автобус — водитель был пьян

18.05.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 17 мая в городском поселке Домачево Брестского района сотрудники ГАИ остановили автобус МАЗ под управлением 28-летнего водителя.

 

В Брестском районе ГАИ остановила школьный автобус — водитель был пьян
Фото носит сугубо иллюстративный характер.

 

По визуальным признакам мужчина был нетрезв, поэтому инспекторы препроводили его на медицинское освидетельствование. Подозрения подтвердились: в парах выдыхаемого воздуха было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.

Как сообщили в ГАИ, мужчина ехал в деревню Леплевка на первый остановочный пункт, где должен был забрать детей. По его словам, до четырех утра он пил слабоалкогольные напитки. Чувствовал себя хорошо, поэтому сел за руль.

 
 
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Утром 17 мая в городском поселке Домачево Брестского района сотрудники ГАИ остановили автобус МАЗ под управлением 28-летнего водителя.  
 
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