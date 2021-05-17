В Брестском районе ГАИ остановила школьный автобус — водитель был пьян

Утром 17 мая в городском поселке Домачево Брестского района сотрудники ГАИ остановили автобус МАЗ под управлением 28-летнего водителя.



Фото носит сугубо иллюстративный характер.

По визуальным признакам мужчина был нетрезв, поэтому инспекторы препроводили его на медицинское освидетельствование. Подозрения подтвердились: в парах выдыхаемого воздуха было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.