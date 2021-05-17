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На что стоит обращать внимание при обслуживании систем кондиционирования? Советы Bosch
Источник материала: БДГ
Современный автомобиль уже нельзя представить без автокондиционера. Поэтому количество запросов на заправку, обслуживание и ремонт системы кондиционирования постоянно растет. Если еще недавно, данные услуги предоставляли в основном автосервисы и фаст-фиттеры, то сегодня – всё больше и больше шинных сервисов расширяют свои услуги, чтобы закрывать низкий сезон.
На что стоит обращать особое внимание при выборе установок по обслуживанию систем кондиционирования?
Кондиционерный сезон достаточно короткий, поэтому СТО нужно быть готовым, что основной заработок придётся на период в 2-4 месяца. И чтобы не сорвать себе сезон, следует учесть следующее:
Например, промывка системы кондиционирования позволит заниматься всесторонним обслуживанием и ремонтом, а значит, зарабатывать как на услугах, так и на замене компонентов системы AC. Или проверка на герметичность с помощью азота и смеси азота и водорода. Проверяйте наличие программы промывки системы AC и возможность подключения внешнего комплекта промывки.
Если установка имеет функцию проверки герметичности с помощью недорогих газов, например, азота или смесью азота и водорода, это дает дополнительные гарантии качества диагностики и обслуживания, а также уберегает от возможных затрат на повторную заправку. Это, кстати, актуально и для обслуживания систем на R134a.
Компания Bosch предлагает рынку высокотехнологичные, эффективные и надежные установки для обслуживания систем AC. Широкая модельная линейка для хладагентов R134a и R1234yf позволит СТО подобрать установку под свои потребности, загрузку и бюджет.
Флагман в новой линейке установок Bosch – ACS 753 (для R134a) и ACS 763 (для R1234yf) обладает следующими характеристиками и функциями:
Если же СТО имеет небольшую и среднюю загрузку, тогда стоит обратить внимание на установки ACS 653 и ACS 663. Они в базе имеют все основные преимущества ACS 753 и всегда могут быть дооснащены.
Если же автосервису нужна производительная и надежная установка, но без функции проверки герметичности формовочным газом и без раздельного впрыска PAG/POE, тогда оптимальным выбором станет ACS 611.
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Современный автомобиль уже нельзя представить без автокондиционера. Поэтому количество запросов на заправку, обслуживание и ремонт системы кондиционирования...
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