На что стоит обращать внимание при обслуживании систем кондиционирования? Советы Bosch

Современный автомобиль уже нельзя представить без автокондиционера. Поэтому количество запросов на заправку, обслуживание и ремонт системы кондиционирования постоянно растет. Если еще недавно, данные услуги предоставляли в основном автосервисы и фаст-фиттеры, то сегодня – всё больше и больше шинных сервисов расширяют свои услуги, чтобы закрывать низкий сезон.

На что стоит обращать особое внимание при выборе установок по обслуживанию систем кондиционирования?

Кондиционерный сезон достаточно короткий, поэтому СТО нужно быть готовым, что основной заработок придётся на период в 2-4 месяца. И чтобы не сорвать себе сезон, следует учесть следующее:

Надежность. Оборудование должно быть готовым отработать весь сезон, особенно в пиковые недели и месяцы без поломок. Крайне важно минимизировать простой оборудования.

Производительность установки, технические характеристики. Для СТО, которые имеют низкую и среднюю загрузку по сезону, будет достаточно иметь вакуумный насос на 70 л/мин., а бак для хладагента – 8 кг. Если же автосервис большой или имеет большую загрузку в пиковые месяцы, рекомендуем использовать установки с высокопроизводительными вакуумными насосами от 150 л/мин. и большим внутренним баком для хладагента (от 18 кг) для меньшего количество перезаправок установки и её обслуживания.

Точность заправки и степень откачки хладагента. Чтобы автокондиционер работал корректно, в системе кондиционирования должно быть определенное количество хладагента. Высокая точность заправки (15 грамм) позволит обеспечить качественное обслуживание системы AC, а высокая степень откачки – сохранить хладагент и использовать его для последующих заправок. Особенно это актуально для хладагента R1234yf, который практически в 8-10 раз дороже, чем R134a.

Универсальность и возможность расширения функционала. Установка должна быть готова не только к стандартному обслуживанию, но и к проведению специальных и дополнительных работ.

Например, промывка системы кондиционирования позволит заниматься всесторонним обслуживанием и ремонтом, а значит, зарабатывать как на услугах, так и на замене компонентов системы AC. Или проверка на герметичность с помощью азота и смеси азота и водорода. Проверяйте наличие программы промывки системы AC и возможность подключения внешнего комплекта промывки.

Обслуживание систем AC на хладагенте R1234yf. При работе с дорогим хладагентом R1234yf важно проводить точную диагностику и проверку системы AC на герметичность. Проверка вакуумированием не дает 100% гарантии герметичности, поэтому при последующей заправке хладагента в систему вы рискуете попасть на случаи, когда хладагент просто уйдёт через микротрещины и негерметичные соединения при росте давления в системе.

Если установка имеет функцию проверки герметичности с помощью недорогих газов, например, азота или смесью азота и водорода, это дает дополнительные гарантии качества диагностики и обслуживания, а также уберегает от возможных затрат на повторную заправку. Это, кстати, актуально и для обслуживания систем на R134a.

Компания Bosch предлагает рынку высокотехнологичные, эффективные и надежные установки для обслуживания систем AC. Широкая модельная линейка для хладагентов R134a и R1234yf позволит СТО подобрать установку под свои потребности, загрузку и бюджет.

Флагман в новой линейке установок Bosch – ACS 753 (для R134a) и ACS 763 (для R1234yf) обладает следующими характеристиками и функциями:

Полностью автоматическая установка

Степень откачки хладагента: сохранение 99% (глубокая откачка)

Высокая точность заправки: 15 грамм

2-ступенчатый вакуумный насос 170 л/мин, быстрое вакуумирование

Бак для хладагента: 19,5 кг

Раздельный впрыск масел PAG/POE (для гибридных и электромобилей)

Программа промывки системы AC

Функция проверки на герметичность системы формовочным газом (газы N 2 H 2 /N 2 )

H /N ) Полностью герметичная система хранения масла PAG и POE

Функция дистанционного управления и отслеживания работ с мобильного телефона

Встроенный принтер для печати отчетов по обслуживанию

Легкий доступ к внутренним компонентам для обслуживания установки и онлайн обновление базы данных.

Если же СТО имеет небольшую и среднюю загрузку, тогда стоит обратить внимание на установки ACS 653 и ACS 663. Они в базе имеют все основные преимущества ACS 753 и всегда могут быть дооснащены.

Если же автосервису нужна производительная и надежная установка, но без функции проверки герметичности формовочным газом и без раздельного впрыска PAG/POE, тогда оптимальным выбором станет ACS 611.