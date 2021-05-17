Как Одноклассники отметили 9 Мая

В честь Дня Победы Одноклассники запустили для своих пользователей сразу несколько сервисов, с помощью которых можно было поздравить близких, вспомнить участников войны или поделиться своей семейной историей, связанной с темой Великой Отечественной и Второй мировой.

В сервисе «Моменты» пользователи могли украсить фото и видео специальной праздничной виртуальной маской «С Днем Победы!». Многие пользователи решили дополнить свою фотографию профиля с помощью тематической праздничной рамки и тем самым подчеркнуть, что помнят и чтут события военных лет. А в личных сообщениях пересылали друг другу открытку со знаменем Победы, специально созданную к этой дате.

Пользователи Одноклассников активно поддержали акцию #МойДеньПобеды: в ленте Одноклассников появилось множество записей под этим хештегом. При желании их авторы могли воспользоваться помощью специального конструктора публикаций, который подсказывал подходящие способы отдать дань памяти героям и жертвам войны, поблагодарить ветеранов за мир и поздравить всех с годовщиной Победы.

К 9 Мая Одноклассники запустили приложение «Бессмертный полк онлайн» и предложили пользователям заполнять в нем анкеты своих родственников-участников войны. В День Победы снимки пользователей и карточки с информацией об их родных ветеранах попали в специальную трансляцию.

И конечно же, 9 Мая в Одноклассниках прошли традиционные профессиональные трансляции Парада Победы и праздничного салюта. На этот раз зрители смогли своими глазами увидеть, как проходили праздничные мероприятия в 18 российских городах, в том числе Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.