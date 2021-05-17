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Анатолий Лебедько приговорен к 30 суткам ареста

18.05.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 30 суткам административного ареста за участие в «несанкционированном мероприятии».

"Анатолию Лебедько 30 суток", - сообщила партия в своем аккаунте в Facebook.

Лебедько был задержан 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где началось рассмотрение "дела студентов".

По делу проходят 12 человек, включая 10 студентов столичных вузов, преподаватель БГУИР Ольгу Филатченкова и члена основного состава КС Алану Гебремариам.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 30 суткам административного ареста за участие в «несанкционированном мероприятии».
 
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