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Анатолий Лебедько приговорен к 30 суткам ареста
Источник материала: АФН
Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 30 суткам административного ареста за участие в «несанкционированном мероприятии».
"Анатолию Лебедько 30 суток", - сообщила партия в своем аккаунте в Facebook.
Лебедько был задержан 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где началось рассмотрение "дела студентов".
По делу проходят 12 человек, включая 10 студентов столичных вузов, преподаватель БГУИР Ольгу Филатченкова и члена основного состава КС Алану Гебремариам.
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Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько приговорен к 30 суткам административного ареста за участие в «несанкционированном мероприятии».
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