ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пособие по уходу за ребенком могут привязать к зарплате матери — чем больше зарабатываешь, тем меньше помогут?

18.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет хотят привязать к размеру зарплаты, которую получает мать. Сейчас это пособие зависит от минимальной зарплаты по стране.



Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ. По ее словам, сегодня на первого ребенка выдается пособие в размере 472 рублей, а на второго и последующих — 670 рублей в месяц. При этом минимальная зарплата по стране составляет 400 рублей.

— На мой взгляд, это серьезная финансовая поддержка для семьи. Хотя мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация. Здесь надо тоже смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает, — рассказала Костевич, пишет Вечерний Гродно.

По ее словам, 20% матерей не работают, но все равно получают пособия. Поэтому нужно искать новые подходы к выплате пособий:

— На 2021 год у нас запланировано 1,5 миллиарда рублей. Столько стоит это пособие. Это по большому счету 3 % взносов, которые сегодня уплачивает наниматель и тем самым обеспечивает выплату ежемесячного пособия. При этом, на мой взгляд, у нас есть сильно социальная норма, ведь пособия одинакового размера получают все. Независимо от того, мама была застрахована или нет, — добавила министр.

Напомним, в конце прошлого года Ирина Костевич выступала с идеей сокращения сроков декретного отпуска. В частности, предлагалось сократить его с трех до двух лет, правда, для многодетных матерей его все равно хотели сохранить на прежнем уровне. С инициативой пересмотреть декретный отпуск выступал и премьер-министр Роман Головченко — по его мнению, сроки отпуска надо сохранить, однако оплачивать нужно только первые два года.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет хотят привязать к размеру зарплаты, которую получает мать. Сейчас это пособие зависит от минимальной зарплаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске заработает еще один пункт вакцинации от ковида для всех желающих. Рассказываем, где и когда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by