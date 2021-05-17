Беларусь и Ватикан обсудили ситуацию с Будславским костелом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая ― Sputnik. Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили взаимную заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества.

"Отдельное внимание было уделено ситуации вокруг пострадавшего от пожара Будславского костела", – подчеркнули в пресс-службе МИД.

Ранее Йозич посетил костел в Будславе. Он осмотрел пострадавший от огня храм, а также встретился с главой специальной комиссии по ликвидации последствий пожара епископом Александром Яшевским и настоятелем ксендзом Дмитрием Дубовиком.

Чем известен костел в Будславе

Будславский костел носит статус Национального санктуария (усыпальницы) Матери Божьей Будславской. В нем находится чудотворная икона Матери Божьей Будславской, которая считается небесной покровительницей белорусских католиков. Кроме того, костел в Будславе является памятником архитектуры и истории. Он один из трех храмов в Беларуси, носящих титул "малая базилика". В храме служат священники из ордена бернардинцев (францисканцев).

Первые упоминания о строительстве храма в Будславе относятся к 1504 году. Костел также известен Будславским фэстом, когда паломники со всей Беларуси в начале июля каждый год приезжают поклониться чудотворному образу.

11 мая 2021 года в костеле произошел пожар , в результате которого сгорела и обвалилась крыша, были повреждены своды и другие конструкции.

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