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Беларусь и Ватикан обсудили ситуацию с Будславским костелом
18.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая ― Sputnik. Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили взаимную заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества.
"Отдельное внимание было уделено ситуации вокруг пострадавшего от пожара Будславского костела", – подчеркнули в пресс-службе МИД.
Ранее Йозич
Чем известен костел в Будславе
Будславский костел носит статус Национального санктуария (усыпальницы) Матери Божьей Будславской. В нем находится чудотворная икона Матери Божьей Будславской, которая считается небесной покровительницей белорусских католиков. Кроме того, костел в Будславе является памятником архитектуры и истории. Он один из трех храмов в Беларуси, носящих титул "малая базилика". В храме служат священники из ордена бернардинцев (францисканцев).
Первые упоминания о строительстве храма в Будславе относятся к 1504 году. Костел также известен Будславским фэстом, когда паломники со всей Беларуси в начале июля каждый год приезжают поклониться чудотворному образу.
11 мая 2021 года в костеле произошел
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Католическая святыня пострадала 11 мая от пожара, который полностью уничтожил кровлю – но все находящиеся в костеле ценности были спасены.
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