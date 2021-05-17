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В Букингемском дворце призывают принца Гарри и его жену отказаться от титулов

18.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая - Sputnik. Советники в Букингемском дворце призывают принца Гарри и его жену Меган Маркл отказаться от своих титулов герцога и герцогини Сассекских из-за "нападок" пары на королевскую семью, пишет газета Daily Mail.

Придворные особенно возмущены "шокирующей" критикой принца Гарри в отношении родительских навыков его отца принца Чарльза и, как следствие, королевы и покойного принца Филиппа, отмечает издание.

"Им следует прекратить использование титулов, чтобы они все еще существовали, но не использовались, как они согласились сделать со своими обращениями Их Королевское Высочество", – сообщил газете один из советников.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что, по-видимому, никаких официальных шагов по лишению пары титулов не планируется, давление с требованием отказаться от них демонстрирует, насколько глубоко во дворце "ощущают предательство".

Ранее принц Гарри заявил, что его отец относился к нему так, как относились к самому принцу Чарльзу. Он отметил, что "много боли и страданий" передается по наследству, добавив, что намерен "разорвать этот круг".

В настоящее время отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются весьма натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские неожиданно заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить самостоятельно, а потом, уже в Калифорнии, куда перебрались год назад, дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного – даже в расизме.

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Теги: Минск
 
 
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Придворные особенно возмущены "шокирующей" критикой принца Гарри в отношении родительских навыков его отца принца Чарльза.
 
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