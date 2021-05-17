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14 уголовных дел возбуждено в отношении серийного домушника из Смолевичского района

18.05.2021 10:33 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель Смолевичского района. Выяснилось, что свои набеги на частные дома он совершал в самый подходящий момент, когда хозяева оставляли их на зиму без присмотра. Интересовало жулика то, что можно быстро продать на барахолке. Это строительные инструменты: бензопилы, дрели, болгарки или шуруповерты. Не гнушался фигурант продуктами питания и алкоголем. Многие похищенные вещи были изъяты оперативниками во время проведенного обыска по месту жительства задержанного.

Сергей Чеботарев, официальный представитель УВД Минской области: Следователями за совершение краж в отношении фигуранта возбуждено 14 уголовных дел.  Известно, что он уже был судим за кражи, а также грабеж и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.


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Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель Смолевичского района. Выяснилось, что свои набеги на частные дома он совершал в самый...
 
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