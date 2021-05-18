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«Беларусь намерена брать в долг не у России, а у россиян». РосСМИ о деньгах, визитах, полномочиях и санкциях

18.05.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Беларусь намерена брать в долг не у России, а у россиян». РосСМИ о деньгах, визитах, полномочиях и санкциях
Российские СМИ предсказуемо не опускают вопросы интеграции и экономических связей Беларуси и России. Особый акцент делается на планируемом размещении Беларусью в России облигаций на 100 млрд российских рублей, внешнем долге и анонсированном визите Лукашенко в РФ. Тема интеграции контрастно развивается на фоне информации о действующих и планируемых санкциях со стороны коллективного Запада, что позволяет эффектно продемонстрировать исключительно позитивную роль России в беларусских событиях.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ традиционно освещают события в Беларуси в тезисных рамках о слабости беларусской власти и стабилизирующей роли России на фоне давления «коллективного Запада».

В частности:

• в освещении финансовой темы – выпуска облигаций на российском рынке, инвестиционной активности, российские СМИ акцентируют внимание на предусмотренном зачислении денежных средств, полученных от размещения на территории России на банковский счет министерства финансов, открытый в АО «Газпромбанк». Подчеркивается активное привлечение беларусской властью кредитных средств из разных источников и существенное увеличение кредитной нагрузки. Российские СМИ активно подталкивают свою аудиторию к выводу, что основным кредитором Беларуси, которая «уже сейчас с трудом может погашать взятые на себя обязательства», является Россия, а политический кризис и высокая долговая нагрузка не делают беларусскую экономику привлекательной для инвесторов. Единственным гарантом сохранения беларусской экономики в картине мира, создаваемой российскими медиа, является РФ;

• в теме «интеграции» акценты смещаются с тезиса о построении «Союзного Государства» на программы промышленной и экономической кооперации. Отдельно подчёркивается, что слово «дорожные карты» уже употреблять не стоит – есть «союзные программы». Аудитории предлагают версию о высокой степени готовности документов и «небольших разногласиях», которые, несомненно, к осени будут устранены. И вновь выделяется, что по части вопросов правительства (в первую очередь, беларуское) не способны найти общий язык – необходима встреча президентов;

• не забывают СМИ и тему конституционной реформы, причем упоминают о возможном перераспределении полномочий между ветвями власти еще до внесения поправок в конституцию;

• и, наконец, тема переноса этапа кубка мира по биатлону, который планировалось провести в Минске, подаётся как результат политики давления «западных стран».

Таким образом, можно констатировать, что СМИ Российской Федерации, как государственные, так и негосударственные, продолжают работать в заданной осенью 2020 и обновлённой в феврале-марте тезисной конструкции. У каждого ресурса есть набор тем, которые освещаются с «нужным» акцентом, рассчитанным на их аудиторию. Суммарно же на информационном поле (для всех групп) создаётся картинка слабости и неспособности к самостоятельным действиям беларусской власти и беларусских политических элит на фоне стабильной, предсказуемой и мощной позиции Кремля.
 
Теги: Минск
 
 
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