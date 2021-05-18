ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чубайс назвал причины ненависти к советской власти

18.05.2021 06:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Чубайс назвал причины ненависти к советской власти
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Советская власть была «омерзительной ложью». Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Его слова передает «Коммерсантъ».

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. "Пионерская зорька"…это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова», — рассказал он. По словам Чубайса, все прекрасно понимали, что все это вранье.

Он добавил, что подобная «ложь» наблюдалась во всех аспектах жизни государства «будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация».

«Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи. Чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение», — резюмировал политик.

Ранее руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Анатолием Чубайсом, который в 1990-х годах проводил экономические реформы. Он обвинил Зеленского в запуске приватизации государственных предприятий, включая стратегические объекты, которые занимаются использованием природных ресурсов и вопросами национальной безопасности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советская власть была «омерзительной ложью».
 
Новости дня
Новости разные
 
Як войска невялікага Ізраілю зрабілася самым магутным на Блізкім Усходзе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by