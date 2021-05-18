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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европарламент озвучил пять принципов общения с Россией Комитет по международным отношениям Европейского парламента сформулировал в своем докладе основные принципы построения отношений с Москвой.

Комитет по международным отношениям Европейского парламента сформулировал в своем докладе основные принципы построения отношений с Москвой. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.Евродепутаты озвучили пять рекомендаций. Среди них: введение санкций, финансовый контроль, организация международных расследований, противодействие угрозе безопасности. Еще один пункт — борьба с «российским вмешательством» в дела Евросоюза и противостояние «русскоязычной пропаганде», в том числе через создание телеканала с круглосуточным вещанием. Сюда же входит поддержка «продемократического общества» в России и вдохновение россиян с помощью программы «Восточное партнерство». Брюссель также предложил не признавать легитимность нового состава Госдумы после выборов в сентябре, если они пройдут с фальсификациями.Авторы доклада отметили, что желательно рассказывать России о выгодах в случае ее становления на путь демократических трансформаций. Например, будет упрощен визовый режим, возможны стратегическое партнерство, программы инвестирования в свободную торговлю и модернизации.В отношениях с США Евросоюзу рекомендуется объединиться для «защиты демократии во всем мире» и разработать общие меры по санкциям, финансовой помощи и поддержке активистов-правозащитников. Для соблюдения принципа «демократия прежде всего» европейским странам стоит учитывать вопрос о соблюдении прав человека и свободных выборах в любом диалоге или соглашении с Кремлем. Начать такую политику следует с приостановки проекта газопровода «Северный поток-2». Европейское объединение также собирается подготовить план по сокращению закупок российских нефти и газа.Для сдерживания «российской агрессии» в тексте предлагается вместе с НАТО и международными партнерами оказывать давление на Москву, которая должна перестать вмешиваться в дела стран бывшего СССР и вернуть Донбасс Украине. При этом если Россия продолжит «агрессивные угрозы и военные действия», то Евросоюз может пригрозить отключением государства от международной платежной системы SWIFT.14 мая российское правительство опубликовало список недружественных стран, в котором были указаны только США и Чехия. На это глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях иностранных государств.