Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Госдуме предложили русскоязычным жителям Израиля переехать в Россию Русскоговорящие жители Израиля на фоне обострения конфликта с Палестиной могут переехать в Россию.

Русскоговорящие жители Израиля на фоне обострения конфликта с Палестиной могут переехать в Россию. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.По его словам, такая возможность есть у большинства израильтян, говорящих по-русски. «Все, кто получал израильское гражданство, как правило, российское не теряли. Даже если у них нет российского паспорта, они могут приехать по израильскому и жить у родственников, у кого угодно», — сказал депутат.Он отметил, что никакой специальной процедуры вывоза организовывать не нужно. Граждане Израиля могут приехать в Россию разными способами, в том числе как беженцы. «И статус могут получить, и разрешение на временное проживание. У нас много всяких разных возможностей для того, чтобы этим воспользоваться», — уточнил Калашников.С 10 мая Израиль и палестинские группировки обстреливают друг друга ракетами. Менее чем за неделю погибли 10 израильтян и более 200 палестинцев.