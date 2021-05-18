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Эрдоган захотел «преподать урок» Израилю
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
«Я провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, мы обсудили нападения Израиля на Палестину и отношения между Турцией и Ираном. Я отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину и продолжает это делать, а также подчеркнул, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений», — приводит РИА Новости перевод его сообщения.
14 мая зампредседателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар заявил о том, что Турция задумалась о том, чтобы ввести войска в Восточный Иерусалим.
Ранее Эрдоган сравнил обострение на палестино-израильском направлении с «оккупацией» Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы», и пообещал помочь палестинцам.
Обострение конфликта началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.
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«Я провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани...»
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