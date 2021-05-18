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Эрдоган захотел «преподать урок» Израилю

18.05.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эрдоган захотел «преподать урок» Израилю
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с главой Ирана Хасаном Роухани, что международному сообществу стоит преподать Израилю урок в связи с эскалацией конфликта с Палестиной. Об этом турецкий лидер написал в своем Telegram-канале.

«Я провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, мы обсудили нападения Израиля на Палестину и отношения между Турцией и Ираном. Я отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину и продолжает это делать, а также подчеркнул, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений», — приводит РИА Новости перевод его сообщения.

14 мая зампредседателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар заявил о том, что Турция задумалась о том, чтобы ввести войска в Восточный Иерусалим.

Ранее Эрдоган сравнил обострение на палестино-израильском направлении с «оккупацией» Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что в Турции разгневаны «гнетом террористического» Израиля, который «перешел все границы», и пообещал помочь палестинцам.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.
 
 
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«Я провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани...»
 
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