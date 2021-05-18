Движение троллейбусов остановлено на ул. Кунцевщина в Минске из-за порыва контактной сети

Источник материала: ОНТ

Минске из-за порыва контактной сети" class="one-news__figure-img">

Из-за порыва контактной сети 17 мая вечером в Минске произошла остановка движения троллейбусов в направлении станции метро «Каменная Горка», сообщается в Telegram-канале «Минсктранса».

Движение троллейбусов №25 организовано по ул. Притыцкого и ул. Лобанка до станции метро «Пушкинская», троллейбусов № 9 и № 31 – до ДС «Запад-3».

Фото: БЕЛТА





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