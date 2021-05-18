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Стартовал финал детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

18.05.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартовал финал детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой»

Юные волейболисты проверяют свои силы в финале детско-юношеской лиги «Мяч над сеткой». В этом году в масштабном проекте приняли участие 80 команд со всех регионов Беларуси.

Решающий этап турнира проходит в четырёх городах: Минске, Витебске, Жлобине и Гродно. Победители будут определены в десяти финалах (возраст участников от 8 до 16 лет). «Мяч над сеткой» помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также даёт юным спортсменам бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого.

Заключительные матчи решающего этапа пройдут 27 мая в Минске. В этот день определятся победители «финалов четырёх» среди самых юных участников, а также юношей 2006 года рождения.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Юные волейболисты проверяют свои силы в финале детско-юношеской лиги «Мяч над сеткой». В этом году в масштабном проекте приняли участие 80 команд со всех регионов...
 
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