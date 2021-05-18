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Байден отчитался о доходах за прошлый год. Семья вице-президента США заработала в три раза больше

18.05.2021 07:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 607 тысяч долларов. Соответствующее заявление, а также сами документы распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.


Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Фото: Flickr / White House

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден за 2020 год заработали 607,3 тысячи долларов, из которых 157,4 тысячи были уплачены в качестве налогов (ставка 25,9%).

Согласно документу, около 28 тысяч было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где у президентской четы есть семейный дом. Также Джилл Байден заплатила 443 доллара налогов штату Вирджиния.

Кроме того, президент и первая леди пожертвовали около 5% своего дохода на благотворительность: 30,7 тысячи долларов, в частности выписали чек на 10 тысяч долларов фонду имени сына Байдена Бо, который скончался в 2015 году. В целом пожертвования были направлены 10 различным благотворительным организациям.

В то же время, согласно налоговой декларации, вице-президент США Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф заработали за предыдущий год почти в три раза больше, чем Байдены, — 1,7 миллиона долларов. Из этой суммы они заплатили 621,9 тысячи долларов федерального подоходного налога (ставка 36,7%).

Кроме того, Харрис и Эмхофф заплатили 125 тысяч долларов налогов штату Калифорния и 57 тысяч — округу Колумбия. На благотворительность они направили 27 тысяч долларов.

 
 
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Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 607 тысяч долларов.
 
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