|
Байден отчитался о доходах за прошлый год. Семья вице-президента США заработала в три раза больше
Источник материала: Tut.by
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 607 тысяч долларов. Соответствующее заявление, а также сами
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден за 2020 год заработали 607,3 тысячи долларов, из которых 157,4 тысячи были уплачены в качестве налогов (ставка 25,9%).
Согласно документу, около 28 тысяч было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где у президентской четы есть семейный дом. Также Джилл Байден заплатила 443 доллара налогов штату Вирджиния.
Кроме того, президент и первая леди пожертвовали около 5% своего дохода на благотворительность: 30,7 тысячи долларов, в частности выписали чек на 10 тысяч долларов фонду имени сына Байдена Бо, который скончался в 2015 году. В целом пожертвования были направлены 10 различным благотворительным организациям.
В то же время, согласно налоговой
Кроме того, Харрис и Эмхофф заплатили 125 тысяч долларов налогов штату Калифорния и 57 тысяч — округу Колумбия. На благотворительность они направили 27 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 607 тысяч долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)