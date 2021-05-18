«За границей декрет длится три месяца, но там зарплата позволяет нанять няню». Мамы в декрете и эксперт о предложении Минтруда

Источник материала: Onliner В воскресенье министр труда и соцзащиты Наталия Костевич заявила , что декретный отпуск на три года — это «очень дорогое удовольствие». Она привела в пример размер пособия на ребенка, которое больше минимальной зарплаты. На самом деле чиновники давно уже намекают, что отпуск по уходу за ребенком в Беларуси все же придется сокращать. Мы попробовали разобраться, реально ли сейчас это сделать и какие есть проблемы.

Каким декрет был раньше?

Отпуск по уходу за ребенком в Беларуси не всегда был три года. К примеру, в начале 1980-х декрет длился 6 месяцев. Потом его увеличили до 1,5 года, благодаря чему страна получила всплеск рождаемости в 1982—1984-х. Позже добавился неоплачиваемый период, еще 1,5 года к отпуску.

Самый большой эффект дало увеличение отпуска с 6 месяцев до 1,5 года. А после того как с 1991-го весь период стал оплачиваемым, такой эффективности уже не было. Из-за развала Союза и экономических проблем рождаемость падала, последствия Чернобыля тормозили реализацию репродуктивных установок. Люди не то чтобы не хотели рожать — они откладывали это дело на потом.





Сейчас в детские сады не всегда легко попасть, а вот в советский период в Беларуси была достаточно хорошая дошкольная инфраструктура, существовала система ведомственных садов и яслей при заводах и государственных предприятиях.

Были ясли с продолжительной сменой, до 10 вечера. В 1990-х годах, когда рождаемость заметно снизилась, эти учреждения стали закрываться из-за ненадобности.





До 1991-го было 1,5 года оплачиваемого декретного отпуска и еще 1,5 неоплачиваемого. Потом из-за последствий аварии на ЧАЭС было принято решение, что оплачиваемыми должны быть все три года — из расчета, что это поможет людям и благоприятно скажется на их здоровье.

И вот уже 30 лет Беларусь существует с трехлетним оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком. Каких-то глобальных изменений в этом вопросе не было.





Какие варианты сокращения декретного отпуска предлагали власти?

В конце ноября Александр Лукашенко сказал , что он «считает важным обсудить также возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире».

Через три недели министр труда и соцзащиты Ирина Костевич даже предложила возможные варианты: оставить три года, из них только два оплачиваемых, либо два года для всех, три — для многодетных.





Еще через пару недель появилась новость: декретный отпуск сокращать не будут . Тем не менее напомним: в 2015 году говорили , что повышения пенсионного возраста не будет, но в 2017-м началась полноценная пенсионная реформа. А ведь пенсионеры получают деньги там же, где и декретницы — в фонде соцзащиты, который уже несколько лет испытывает финансовый стресс и требует дотаций.

Во сколько Беларуси обходится трехлетний декретный отпуск?

Главная проблема, по которой встает вопрос о сокращении декретного отпуска, — нехватка денег в фонде соцзащиты. Судите сами: если в 2014-м бюджет давал фонду 1,5% от всех поступлений, то на этот год запланировано уже 8,5%.

Два года назад в декретном отпуске находилось 264 тысячи человек. Это больше, чем население двух условных Пинсков.





Практически каждый «житель» этого условного города не работает на условиях полной занятости и получает ежемесячное пособие от государства: 472 рубля на первого и 670 на второго и последующих детей. В этом году на пособия декретницам запланировано потратить 1,5 миллиарда рублей.

Какой может быть эффект от сокращения?

В 2019 году эксперты BEROC Катерина Борнукова и Дмитрий Крук подсчитывали экономический эффект от сокращения декретного отпуска с трех до двух лет. Он составит примерно 2,7% ВВП. Почему? Потому что женщины, сидя дома с детьми, не вносят никакого вклада в экономику, и сокращение декретного отпуска уменьшило бы эти потери.





Мамы в декрете: яслей нет, няня стоит около $200 в неделю

Исследовательский центр ИПМ совместно с BEROC в 2020 году провел опрос, согласно которому 80% опрошенных считают три года оптимальными для декретного отпуска. 72% опрошенных провели в отпуске по уходу за ребенком все три года. А вот те, кто вышел раньше, сделали это по финансовым причинам.

20,3% участников опроса, у которых есть дети, признались, что вышли бы из декрета раньше, если бы у родственников была возможность присматривать за ребенком, а 10% — если бы была возможность пристроить его в ясли или сад.





Между тем почти 11% опрошенных готовы на два года декретного отпуска с повышенным пособием, еще 10% колеблются, так как не полностью уверены в таком варианте. Мы спросили у двух мам, которые были в декретном отпуске, как они оценивают возможность его сокращения?

А вы за сокращение декретного отпуска?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, до 2 лет Да, до 1,5 лет Да, 2 из 3 лет с пособием Да, 1,5 из 3 лет с пособием Ничего не сокращать Голосовать

Татьяна была в декретных отпусках трижды. Из первого вышла на работу, когда ребенку исполнился год. В последующие два раза так не поступала и воспользовалась возможностью побыть с детьми до их 3-летнего возраста.





— Из первого декрета я вышла, когда ребенку был год. У меня получилось это сделать, потому что моя зарплата позволяла нанять няню и еще у меня оставались деньги на жизнь.

Я бы положительно отнеслась к идее сократить декрет на год — при условии, что зарплата мамы позволит нанять няню для ребенка.

А няня, между прочим, берет $3,5 в час (выходит почти $200 в неделю при 8-часовом рабочем дне. — Прим. Onliner).





Татьяна, как мама троих детей, скептически относится к идее, что ребенка можно отдать в сад в 2-летнем возрасте:

— Думаю, очень маленьких детей отдают в сад те родители, которые попали в безвыходную ситуацию.

Двухлетки слишком маленькие для сада. Редко какой воспитатель будет успокаивать малыша, который плачет из-за того, что его мама ушла. У нас и с трехлетками не всегда знают, как себя вести.

А тут предлагают оставить этих маленьких цыплят в саду в два года... Вот говорят, что за границей декрет длится три месяца, но там зарплата позволяет маме нанять няню. Мама ходит на работу, с малышом сидит няня.





Также многодетная мама считает, что пособие является важной финансовой поддержкой семьи.

— Когда заканчивается декретный отпуск, то заканчиваются и выплаты, становится сложнее. Благо меня поддерживает муж. А что делать, если мама одна воспитывает детей, ее декрет закончился, а ребенок не готов пойти в сад? — говорит Татьяна и делает акцент, что далеко не каждый работодатель рад видеть у себя маму двоих-троих детей.





«Очень сложно через 3—5 лет декрета вернуться в свою сферу»

Похожая точка зрения у Дарьи, которая уходила в декрет дважды:

— Кто бы что ни доказывал, считаю, что до трех лет ребенок не готов к детскому саду. Одно дело — оставить малыша на несколько часов с бабушкой или няней, другое — полноценно с утра до вечера водить его в сад, когда он ничего не понимает, его психика незрелая. Поэтому я считаю, что должны оставаться три года декретного отпуска.

Многие дети получают большой стресс, когда их отправляют в сад, и после этого у них начинаются другие серьезные проблемы.





При этом Дарья говорит, что на маме ребенка длительный декрет не всегда сказывается положительно.

— Очень сложно через 3—5 лет декрета вернуться в свою сферу. Фактически на работе придется начинать с нуля, даже если ранее был опыт, — объясняет она. — Поэтому считаю, что мама должна работать уже сразу после родов, только это должно быть ограничено по времени — час-два в день.





— Для этого нужно задействовать помощниц в виде бабушек или нянь. У нас есть стереотип, что женщина должна сидеть с ребенком и при этом все успевать: нести на себе весь быт и не унывать в декрете. Так не получится.

Чтобы мама не выпадала из социальной жизни (а так зачастую случается), нужна помощь.

Нам с мужем сначала помогали бабушки, а потом мы взяли няню, которая приходила раз или два в неделю и очень меня разгружала.

Эксперт: «Многие дети уже в два года готовы идти в сад, но у нас не хватает инфраструктуры для таких малышей»

Ведущий специалист исследовательского центра ИПМ по социальным исследованиям Наталья Щербина отмечает, что вопрос о сокращении декретного отпуска назрел. Более того, женщины, которые находятся в декретном отпуске три года, потом сталкиваются с проблемами квалификации.

Наталья обращает внимание: если женщина до декрета потратила пять лет на образование, получила какой-то опыт работы до рождения ребенка и за три года потеряла квалификацию или профессиональные навыки — это не может не повлиять на будущие доходы женщины и всей семьи. Быстро нагнать свои вынужденные «убытки» получается не у всех, ведь и после декрета у нас в основном женщины продолжают заниматься детьми.





— Когда встает вопрос между карьерой и семьей, многие женщины стараются уделять больше внимание семье, а не своей карьере. Это подтверждается нашими опросами и исследованиями.

Из-за этого восполнить профессиональные потери и потери в заработке достаточно сложно, пока дети находятся в дошкольном возрасте. Таким образом, накопленный женщинами капитал — учеба, опыт работы — размывается за такой длительный период, — отмечает эксперт.





Еще одна неявная проблема — финансовые сложности в случае развода. По статистике, в Беларуси распадается каждая вторая пара. А дети чаще остаются с матерями, и тогда зарплата женщин становится основным доходом для таких неполных семей.

— Соответственно, если у женщины были потери во время отпуска по уходу за ребенком и семья стала неполной, наверстать упущенное станет еще сложнее. Такая семья может попасть в уязвимое финансовое положение. Это тоже отражает статистика — мы видим, что в неполных семьях детская бедность растет, — говорит Наталья.





Согласно данным на 2018 год, в сельской местности среди всех бедных домохозяйств, где есть дети до трех лет, 12,2% составляют семьи, где не работает женщина. Доля бедных домохозяйств, где работают оба родителя, составляет только 5,7%.

По идее, сокращение декретного отпуска в какой-то степени помогло бы решить эти проблемы. Но есть препятствия. И самое главное — отсутствие инфраструктуры. В Беларуси не развита система яслей, а услуги няни или частных детских садов, как уже упоминалось, стоят довольно дорого. И позволить их себе сможет далеко не каждая семья. Поэтому многие женщины просто вынуждены находиться в декрете все три года.





— Как показывает статистика, в среднем у нас отправляют детей в сады в возрасте 2,6 года. Многие дети уже в 2 года готовы идти в сад, но у нас не хватает инфраструктуры для таких малышей. Наши опросы показали, что особые проблемы с садами есть в больших городах, — отмечает специалист.

— У нас есть ясельные группы в садах, ясли-сады, но классические ясли, которые должны принимать детей с 6 месяцев, одни на весь Минск. Когда я туда звонила и уточняла, какой самый маленький у них был посетитель, мне сказали, что это был ребенок в возрасте 1,2 года.





Какие есть варианты решения проблемы?

В соседней России в декретном отпуске можно провести три года, но оплачиваются лишь первые полтора. При этом пособие привязано к средней зарплате матерей, которую они получали до декрета.

— Если зарплата была высокая, то есть определенные выгоды. Если низкая и выходит низкое пособие, то женщины стараются выйти на работу раньше, — говорит Наталья.

Когда в России сократили оплачиваемую часть отпуска, там быстро мобилизовался рынок частных услуг — за счет трудовых мигрантов и частных детских садов.





В Беларуси этот рынок не развит. Нет спроса на услуги нянь или детских садов, и стоит это достаточно дорого.

— То, что у нас есть, — это эксклюзивные варианты. Их мало, они дорогие. Клиентский сегмент здесь не меняется десятилетиями — это достаточно обеспеченные люди. Частные детские сады больше всего представлены в Минске и Минской области. К примеру, в Могилеве только один частный детский сад. В принципе, а почему их должно быть много, если у нас три года можно сидеть с детьми? — добавляет эксперт.

Наталья приводит в пример Литву, опытом которой можно было бы воспользоваться. Там существует вариант государственной поддержки, когда расходы на содержание частного сада частник делит вместе с государством, ведь и государство заинтересовано в том, чтобы куда-то пристроить детей.





В Вильнюсе есть проблемы с садами в некоторых микрорайонах, и когда родители согласны водить ребенка в частный детский сад, то какую-то часть оплаты городские власти компенсируют.

Родители могут получить около 100—200 евро компенсации на частный детский сад. Это тоже расходы для государства, зато не нужно строить новый детский сад.

Частник все сделает сам, а государство поддержит спрос субсидиями. Это в интересах и семей, и властей.

— Если решиться на сокращение отпуска в Беларуси, можно и у нас продумывать варианты государственно-частного партнерства в сфере дошкольной детской инфраструктуры, — считает специалист и подчеркивает, что нет необходимости в том, чтобы поскорее отправить всех мам на работу.





— Я не думаю, что отправка всех на работу на год раньше и экономия на пособиях — это конструктивное решение проблемы сокращающихся ресурсов, особенно в условиях драматического падения рождаемости, — полагает Наталья. — Но если целью нашей семейной политики станет создание благоприятных условий для семей с детьми и предоставление семьям максимально широких возможностей для совмещения рождения детей с профессиональными обязанностями, мы сможем рассчитывать как на активную занятость женщин, так и на увеличение рождаемости.

По словам Натальи, государство в конечном счете получит свою выгоду. Часть женщин выйдет на работу раньше, они начнут делать отчисления в ФСЗН. Это бонус для государства.





Если привязать размер пособия по уходу за ребенком к периоду выплат, семьи смогут рассчитывать на бóльшие выплаты в случае менее продолжительного отпуска. Бонусом для семьи в таком случае будет возможность выбора подходящих вариантов отпуска по уходу за ребенком. При этом эксперт добавляет, что если уж менять схему декретных отпусков, то важно подготовиться и предложить различные варианты:

— Развить систему государственной поддержки частных дошкольных услуг, чтобы они были разнообразными, на любой вкус и кошелек. Тогда сокращение отпуска по уходу за ребенком не будет вызывать социального отторжения, не будут создаваться проблемы для семей.

Как только семьи видят проблемы, это сразу отражается на рождаемости. А рождаемость у нас падает практически 5-й год, и падает значительно.





Зачем создавать семьям проблемы, чтобы они еще и отложили желание родить ребенка? Ни у кого нет такой цели, мы хотим, чтобы дети рождались. Поэтому надо держать ухо востро, искать варианты, что можно сделать быстро и что будет востребовано семьями.

А если ничего не менять?

— Конечно, можно оставить конфигурацию декретного отпуска без изменений, тем более что вроде всех все устраивает. Но мы видим, что три года отпуска по уходу за ребенком — это роскошь, которая не оказывает положительного эффекта на рождаемость, ведь та продолжает снижаться, — говорит Наталья.





— Мы предполагаем, что ресурсы ФСЗН ограничены и ставятся задачи по их оптимизации. Сейчас у нас есть уникальная возможность что-то поменять практически безболезненно для рождаемости (ведь она и так снижается), а благодаря новым решениям — и максимально безболезненно для семей. Вариативность отпуска по уходу за ребенком даст семьям возможность максимально быстро адаптироваться к новым условиям, — заключает эксперт.