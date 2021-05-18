Остров, свободный от интернета. Как Куба заразилась «великой болезнью XXI века»

Источник материала: Onliner Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите выражение «интернет на Кубе»? У меня — Северная Корея, только с солнцем, морем, пляжем и знойными мулатками. Так действительно было до недавнего времени, пока естественным образом не закончилась эпоха правления Кастро. Зато сегодня Куба опережает Беларусь по скорости мобильного интернета.

1600 километров кабеля по морскому дну

На заре интернета Куба не отставала от других стран в освоении новой технологии. В начале 1990-х местные ученые, как и их коллеги по всему миру, стали обмениваться научной информацией через первые сети. Говорят, по всей стране ежемесячно набегало около 60 МБ трафика.

Выход в глобальную паутину состоялся осенью 1996 года. С этого момента зарождения интернет решили сразу же придушить. Ничего удивительного, ведь прозорливый Фидель моментально просек, что социализм разрушают гласность в целом и свободная информация в частности. Так что вскоре интернет назвали «великой болезнью XXI века», а Остров свободы фактически отказался от современного блага, едва-едва появившегося.



enca Фидель Кастро в 1995 году. Фото:

Впрочем, какой-никакой интернет в стране все же был. Обеспечивался он только через спутниковую связь с пропускной способностью на всю страну около 200 Мбит/с. Проводное соединение с остальным миром было невозможно, кроме прочего, из-за американских санкций. Пользовались редкой возможностью подсмотреть за окружающим миром через разрешенное окошко высокопоставленные чиновники и некоторые медики. Список ресурсов был строго ограничен.

Первые дуновения оттепели местные жители почувствовали в 2007 году, когда уже порядком ослабевший Фидель позволил людям покупать компьютеры в личное пользование. С интернетом, правда, были проблемы. Американцы, видите ли, рядом, но уж слишком капиталистичные. А через спутник интернета особо не насосешь. Так команданте принял волевое решение осчастливить народ современными трафиками с помощью братской Венесуэлы.



Кубинский интернет-клуб в 2008 году

Взяв под это дело в Китае кредит в размере около $100 млн, в 2011 году кубинцы приступили к реализации масштабного проекта — прокладыванию оптоволоконной пуповины, которая должна была соединить Остров свободы с остальным миром. Транзитом через Ямайку кабель длиной более 1600 километров на протяжении двух лет прокладывали по дну Карибского моря к приморскому венесуэльскому городку Ла-Гуайра.

Проект назвали громко и монументально — ALBA-1. Название — дань уважения одноименному социалистическому альянсу Латинской Америки и Карибского бассейна (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America, или Боливарианский альянс для народов нашей Америки). Уложились в итоге в $70 млн и получили пропускную способность на уровне 640 Гбит/с.

Казалось бы, чем не победа социализма, который в очередной раз утер нос капиталистическим подлецам? Оно-то да, но всплыли нюансы.

Две зарплаты за 4 Мбит/с

Для столь сложного и довольно высокотехнологичного проекта необходимы соответствующие знания, опыт и кадры. Куба с Венесуэлой — страны хоть и гордые, но все же с высокими технологиями и инженерией не слишком ассоциирующиеся.





Кроме того, мало соединить подводным кабелем две крайние точки суши. К одной из них по земле или «воздуху» еще нужно подвести скоростной интернет, а от другой — довести до конечных пользователей. Понадобились провода протяженностью около тысячи километров, которые закопали на Кубе.

Итог получился так себе. С одной стороны, официально интернет в стране стал доступен по оптоволоконной сети в 2013 году. С другой — все это добро работало кое-как, с обрывами, перерывами, да еще и по совсем не социалистическим ценам.

Впрочем, проблемы не помешали властям начать «интернетизацию» страны. В год, когда ALBA-1 наконец принес на остров интернет, на Кубе открылось более 100 интернет-кафе. Потом как грибы после дождя стали появляться общественные зоны Wi-Fi с почасовой оплатой.

Большинству кубинцев все это добро было недоступно. Поэтому параллельно с капиталистическим интернетом в стране долгие годы пытались развить свой интранет. Речь о внутренней сети без выхода в глобальную сеть. Так на Кубе завелся EcuRed — собственный аналог Wikipedia, но социалистически выверенный. Также здесь есть пара тысяч собственных сайтов, контролируемая провайдером-монополистом электронная почта и отцензурированные вдоль и поперек газеты.





Сегодня, чтобы выйти в сеть, у вас должна быть временная или постоянная учетная запись. Первая действует месяц и ориентирована на туристов, вторая работает год и заточена под местных. За час доступа в интернет с вас возьмут 17,5 кубинских песо, или чуть меньше $1. Расценки за национальный сегмент сети куда ниже — эквивалент 10 центов в час.

Самый жирный пакет по ADSL-технологии предлагает 120 часов интернета в месяц (то есть в среднем по 4 часа в день) на скорости до 4 Мбит/с. Цена — 1375 песо, или $57. Это при средней зарплате в стране всего около $30—35. Жирным котам-бизнесменам готовы дать гигабитную сеть за $7700 в месяц. 100 Мбит/с ненамного дешевле — $5000.

В общем, стационарному интернету на Кубе не очень хорошо. По данным Ookla, страна находится на предпоследнем месте по скорости доступа и с показателем 3,9 Мбит/с уступает только несравненному Туркменистану.

В таких условиях свободолюбивые кубинцы не могли не замутить очередную революцию. Кажется, Куба стала единственной в мире страной, в которой интернет начал распространяться буквально на флешках.

Самый свободный в мире интернет на флешке

Называется этот феномен просто — «Пакет» (если Google правильно перевел El Paquete с испанского). Появилась удивительная штука в 2008 году. Начиналось все с распространения дисков, на которых были записаны фильмы, американские ТВ-шоу, игры, программы и куча другого контента. Помните DVD Minsk Gold и прочее? Вот на Кубе начиналось примерно так же.

Однако если у нас подобные сборники сами собой вымерли с распространением высокоскоростного интернета, то на Кубе, наоборот, «интернет на флешке» разродился до невиданных масштабов. Сегодня «Пакет» представляет собой каталог всякой всячины размером в 1 ТБ.

Некие неизвестные ребята, имеющие доступ к высокоскоростному интернету, выкачивают из сети терабайт самого разного контента: музыку, новые пиратские фильмы, сериалы, видеоклипы, архивы сайтов с новостями на компьютерную тематику, образовательное ПО, обучающее видео и многое-многое другое.

Затем «Пакет» распространяется через сеть дистрибьюторов по всей стране. Обычно такими точками распространения служат пункты продажи мобильников. Приносите свой внешний жесткий диск, и вам записывают все что угодно из свежего терабайтного архива. Обновляется контент раз в неделю, покупать можно не весь пакет, а его отдельные категории, с содержанием которых при желании можно заранее ознакомиться в интернете (ну, или торговец на месте подскажет, что брать).





Самый свежак завозят по воскресеньям — в этот день за «Пакет» целиком просят почти $1. Со среды эта же сборка будет уже вдвое дешевле. Можно оформить месячную подписку, тогда будет еще дешевле.

По примерным прикидкам эта серая схема ежемесячно генерирует от $2 млн до $4 млн, а вовлечено в нее столько людей, что она может считаться крупнейшим частным работодателем. Как же на все это смотрит власть?

Куба, как и любая другая уважающая себя диктатура, не представляет себя без цензуры. Так, утверждается, что власти страны для мониторинга сети используют программное обеспечение Avila Link, благодаря которому могут получать доступ к логинам и паролям пользователей. Также правительство подозревается в использовании китайских технологий наблюдения за интернетом, которые, помимо Кубы, поставляются в дружественные Зимбабве и Беларусь.

Как же власти пропустили угрожающие национальной безопасности потенциально экстремистские, террористические и нацистские «Пакеты»? Все очень просто: многие эксперты считают, что «интернет на флешках» распространяется не столько в обход властей, сколько с их разрешения и, возможно, даже под их присмотром. Эта версия объясняет тот факт, что в «Пакетах» нет самого востребованного контента: порнографии и антиправительственных материалов.





Похожим образом дела обстояли в крупнейшей в мире «домашней сети» StreetNets (SNet), действовавшей на Кубе до недавнего времени. Только в Гаване к ней было подключено около 10 тыс. компьютеров, и пользователи могли беспрепятственно обмениваться друг с другом любыми файлами. И вроде бы тоже считалось, что SNet неподконтрольна властям. Вот только за любую критику правительства или публикацию эротических материалов пользователя немедленно и навсегда отключали от сети. Пару лет назад кубинский телекоммуникационный монополист ETECSA забрал себе всю инфраструктуру SNet.

Мобильная революция

Если со стационарным интернетом на Кубе дела до сих пор обстоят неважно, то мобильный, который, по сути, появился всего пару лет назад, уже оставил далеко позади Беларусь.





Сотовая связь здесь попробовала появиться в начале века. Поставщик услуг — все тот же единственный и неповторимый монополист ETECSA. До 2008 года иметь мобильник могли только туристы, зарубежные работники и госслужащие на самых высоких постах. Зато уже десять лет назад сотовой связью была покрыта вся территория страны.

Смартфоны долгое время оставались бесполезными из-за тотального распространения 2G. Несколько лет назад выйти в сеть с телефона можно было только в специально отведенных местах, в основном в парках, где были организованы зоны Wi-Fi. Доступ осуществлялся по карточкам, которые можно было купить в офисе ETECSA, отстояв в очереди, или у перекупов вдвое дороже. За один час в интернете приходилось выкладывать $1,5—3.

Настоящая революция приключилась всего-то пару лет назад, когда ETECSA подписала меморандум с Google. В декабре 2018 года оператор запустил 3G, а в марте 2021-го по всей стране стал доступен LTE. В настоящее время на Кубе около 7 млн пользователей сотовой сети, из них около 4,5 млн «юзают» мобильный интернет. Совсем неплохо с учетом 11-миллионного населения.

С тарифами ситуация следующая. $4 стоит гигабайт интернета в сети LTE. За $8 продадут 2,5 ГБ, а богатеи за полсотни баксов могут рассчитывать на 14 ГБ мобильного трафика. По данным Ookla, сегодня Куба занимает 84-е место по скорости мобильного интернета с показателем 25,7 Мбит/с. Для сравнения: у Беларуси 124-е место и 16,45 Мбит/с.

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