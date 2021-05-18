На самом деле: все плюсы и минусы Lada Vesta

Источник материала: Onliner Идеальными автомобили бывают только в рекламных проспектах. А как только они оказываются на дорогах, начинаются проблемы — у кого-то больше, у кого-то меньше. В новой серии публикаций под названием «На самом деле» мы будем выяснять у опытных автовладельцев, с какими характерными проблемами им пришлось столкнуться, какие неисправности являются массовыми и что приходится переделывать едва ли не сразу после покупки. И первый гость нашей рубрики — один из лидер продаж на белорусском рынке Lada Vesta.





«Это лучшее, что „АвтоВАЗ“ сделал за все годы!» — с ходу ошарашивает Евгений, глава белорусского «Лада клуба». И оснований не доверять ему нет: раньше ездил на Lada Samara Baltic, потом на Kalina 1, до недавних пор — на доработанной Lada Granta. А три года назад расширил автопарк универсалом Lada Vesta Cross. Он знает все о проблемах Vesta и путях их решения, а статистика эксплуатации других автомобилей из клуба позволяет разделить неисправности на случайные и распространенные. Поэтому иллюзий Евгений не испытывает: «Многие вещи лучше доработать сразу, чтобы потом не создавать себе лишних проблем».









Кузов: куда смотреть? Нужно ли делать антикор?

«Как бы странно ни звучало, Vesta коррозирует так же, как иномарки, поэтому антикор обязателен,— смеется Евгений. — Современные иномарки начинают ржаветь в скрытых полостях, а та же Granta, к примеру, наоборот: местами снаружи, а днище — огонь. Поэтому перед покупкой Vesta обязательно нужно осматривать на подъемнике, особое внимание — сварным швам. Спереди, сзади, над глушителем, в районе запасного колеса. Сквозной коррозии я пока ни разу не видел, но предпочту, чтоб эти места были обработаны.

Снаружи коррозию особо не увидишь. Краска у Vesta слабая, а вот грунт под ней хороший, поэтому если нет сильных повреждений, то ожидать появления ржавчины не стоит, — комментирует Евгений. — Вот видите, на капоте везде сколы, однако ни намека на коррозию. А вот если скол появится на крыше, тут уже будьте внимательнее: у первых партий металл там защищен хуже, а вот у Cross крыша уже оцинкована. Также обратите внимание на пятно контакта дверной ручки с металлом — по-хорошему, здесь рекомендуется проклеить защитной пленкой. У седанов есть свое слабое место: крышка багажника трется о задний бампер, нужно регулировать и следить, чтоб не было контакта».









Какой мотор лучше?

«Однозначно 1,6-литровый, к нему вообще минимум вопросов по надежности, — рассказывает опытный „вестовод“. — Были какие-то вопросы по катушкам зажигания у первых партий, есть моменты по гофре выхлопной системы, но к самому мотору претензий никаких. По сути это реинкарнация 126-го мотора, устанавливавшегося еще на „Гранты“ и „Приоры“, и там он, при должном уходе, выхаживает до 500 тысяч километров.

С 1,8-литровым каждый случай — лотерея. Изначально он „прославился“ непредсказуемым „масложором“ — и хотя завод и заявлял, что проблема решена, по-прежнему нельзя предугадать, будет ли мотор кушать масло. Да и в целом мне он нравится меньше, едет ненамного быстрее, топлива требует заметно больше, да еще и работает с жестким звуком».





Какую коробку предпочесть: российскую, французскую или «робот»?

«К надежности российской коробки вопросов особых нет, — подводит статистику Евгений. — Единственный момент — не нужно пытаться включить заднюю передачу, пока машина катится вперед. Второй нюанс: несмотря на все старания, конструкторы так и не победили характерное подвывание: оно не сильное, но при желании можно расслышать. Что есть, то есть.

По французской коробке тоже никаких претензий, а поскольку она сочетается только с 1,8-литровым мотором, то покупатели будут скорее озадачены его надежностью, а не трансмиссии.

Роботизированная коробка АМТ поначалу была воспринята в штыки, и я понимаю почему: первая версия „прошивки“ была очень неудачная, машина плохо ехала, дергалась, быстро выводила из строя сцепление. Поэтому рекомендую сразу заменить софт, и сами почувствуете, насколько приятнее станет Vesta. Что касается надежности самой КП, то вопросов быть не должно — конструкция та же, только актуаторы добавлены. И если понимать, как работает вся эта система, то мне „робот“ нравится даже больше, чем вариатор. Он резвее, ты можешь буксировать, тебя могут завести с буксира и т. д.».





Что «полетит» первым?

«Скорее всего, втулки стабилизатора, — прогнозирует Евгений. — На первых партиях они начинали „хрюкать“ уже на 3—5 тысячах, сильно раздражая на каждом „лежащем полицейском“. Позднее проблему решили, но все равно это можно считать расходником, равно как и стойки. Кстати, в версии Cross стойки слегка постукивают при медленной езде по небольшим неровностям — конструктивная особенность, ничего не поделаешь.

В тот же период вы наверняка обратите внимание на раздражающие подергивания мотора — это передают привет подушки двигателя. Грешат на нижнюю, она слишком мягкая, и из-за нее сильнее изнашивается гофра выхлопной системы и остальные опоры ДВС. Рекомендую превентивно менять все три на тюнингованные, чтобы было меньше проблем.

Следующий расходник — это сцепление. Штатное Valeo не выдерживает сколь-либо серьезной нагрузки, у меня выходило 30 тысяч. Примерно такая же картина у товарища на Vesta Sport. А на „роботе“ у людей при пробегах и в 8—10 тысяч появлялись первые „звоночки“. Хотя есть и те, кто на „механике“ проезжает и по 100 тысяч.





Еще один кандидат на вылет — тормозные колодки TRW. Передние грызут тормозной диск, словно напильник, и в городском режиме можно не выездить и 30 тысяч. Задние воют при движении задним ходом. Кстати, сильно удивляет отсутствие ремкомплектов суппортов, сразу замена на оригинальный новый за 400—500 рублей. Поэтому, если порвался пыльник, лучше сразу ехать к специалистам именно по ремонту суппортов.

На кроссовых модификациях могут попросить замены задние ступичные приблизительно на 80 000. Это обусловлено более жесткой ходовой, более тяжелыми и широкими колесами с низкопрофильной резиной и вылетом.

Может доставить неприятность лопнувшее кольцо ABS на ШРУСе. Особенно учитывая, что отдельно его не купить, а привод в сборе стоит космических денег. Но эта проблема решаема, да и встречается она далеко не у всех».





Что лучше переделать сразу?

«В первую очередь, — делится своим опытом Евгений, — нужно заменить подушки ДВС и гайки на на гофре глушителя. Гофра все равно прогорит через пару месяцев, но заменить ее потом будет очень хлопотно, потому что гайки применили стальные, а не латунные. Они пригорают, и открутить почти невозможно — шпилька на 8, гайка на 10, и если сорвал грань, то, считай, обеспечил себе приключение. Поэтому мы меняем гайки на 13. Кстати, сам по себе глушитель выглядит у всех довольно ржавым, но пока я не слышал, чтобы у кого-то он прогорел насквозь.

Из недорогих, но полезных доработок рекомендую докупить сетку воздухозаборника „печки“. По заводу ее нет, и весь мусор попадает прямиком к радиатору печки — а это чревато появлением неприятных запахов в салоне и странных шумов, когда вентилятор будет перемалывать весь мусор, попавший внутрь.

Еще одна рекомендация — нужно перепрошить датчик температуры охлаждающей жидкости. Здесь он ступенчатый, работает с большим запаздыванием, вполне можно „закипеть“. Поэтому нужно перепрошить на линейный.





Ну а дальше — по желанию. Я немного доработал систему впуска: теперь забор воздуха идет не прямо возле радиатора, а чуть выше. Также очень рекомендую заменить прошивку блока управления двигателем. Только не экономьте, не покупайте самые дешевые — почитайте отзывы на форумах, выберите достойную, потому что начинающие „прошиватели“ запросто могут убить вам мотор.

Что это даст? Улучшит связь между двигателем и педалью газа. Если сейчас прослеживается, что педаль электронная, то там полная иллюзия того, будто стоит тросик. Сам двигатель после прошивки ощущается как более эластичный, а еще исчезла раздражающая особенность Vesta дергаться при движении по дворам при движении на второй передаче, на холостых оборотах. Помимо этого, прошивка дает возможность выбирать еще и экономичный режим движения — но мы с ним, что называется, не сошлись характером. Для мотора 1,8 прошивка дает еще более ярко выраженный эффект, но там она однорежимная».





Какие плюсы?

«Как я уже говорил, Vesta — это лучшее, что сделал завод, и, несмотря на нюансы, плюсов в ней гораздо больше, — рассказывает владелец. — Как и положено Lada, низкая стоимость содержания. Отличный внешний вид, симпатичный салон, безупречная эргономика. Кстати, по ширине салон Vesta заметно шире, чем у конкурентов — возможно, самый широкий в классе. Не забываем и про хорошие ходовые качества: Vesta отлично ведет себя на трассе и при этом по пересеченке ездит, как хороший кроссовер. В плюсы добавляем и высокий клиренс: далеко не все могут этим похвастаться. Нельзя не отметить и богатые комплектации: ABS, ESP и т. д. Ну а конкретно про универсал можно сказать, что багажник мало того, что очень вместительный, так еще и грамотно организован — по сути, никаких дополнительных органайзеров не нужно.

Конкретно моя Vesta получила большой пакет доработок: заменена оптика, перешиты сиденья, салон, вставки, установлена новая мультимедийная система Teyes с видеокамерой заднего хода, контролем дистанции и рядности и даже датчиками давления в шинах. У многих в клубе также установлены аэродинамические обвесы от „Юрол“, но мне Vesta внешне и так нравится».





Справка

2015 год: начало выпуска Lada Vesta в Ижевске. Автомобиль предлагается только с кузовом седан и с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Первый развивает мощность 106 л. с. и поначалу шел с французской 5-ступенчатой механической JH3, позднее замененной на коробку ВАЗ 21807.

Второй развивает 122 л. с. и предлагается с 5-ступенчатой французской «механикой» JR5. Позднее в качестве опции для обеих версий предложат роботизированную коробку передач ВАЗ 2182, обозначаемую как АМТ.

2017 год: дилеры начинают принимать заказы на Lada Vesta с кузовом универсал. Он доступен в двух версиях — обычный SW и SW Cross с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом по периметру кузова. Двигатели и коробки передач те же, что и у седана.

2019 год: появляется Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором.

2019 год: семейство Vesta получает незначительные доработки и новые опции, на смену коробке АМТ приходит вариатор Jatco, предлагающийся исключительно с мотором Renault H4Mk. Таким образом, двухпедальная версия — это исключительно импортные агрегаты, а Vesta с российскими моторами доступна только с «механикой».