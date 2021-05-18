Какие смартфоны в Беларуси сейчас ищут в Google чаще всего

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие смартфоны интересуют белорусов. Обычно ориентируемся на данные по популярности товаров от крупных торговых площадок. А сегодня решили посмотреть, какие поисковые запросы оставляют в Google. В целом разницы никакой — перечень моделей примерно один и тот же.

Для поиска и сортировки запросов юзеров использовали сервис от самой Google — Trends. Он показывает не только популярность конкретных поисковых запросов, но и связанные с ними темы (в нашем случае конкретные смартфоны, а не просто их производителей). Для чистоты эксперимента остановились на выборке из таких запросов за последние 90 дней — и вот что вышло.



iPhone 12. Фото: The Verge

В топе по связанным со словом «айфон» поисковым запросам ожидаемо оказались модели iPhone 11 и iPhone 12 — причем «одиннадцатый» упоминается дважды.

Разница между девайсами «железно» на самом деле не самая значительная, а при этом iPhone 11 из 2019 года сейчас заметно скинул в цене. Так, у смартфона в активе экран на 6,1 дюйма с матрицей IPS, не менее 64 ГБ памяти, сдвоенная камера (12 Мп + 12 Мп), а также система FaceID для разблокировки по лицу, защита от воды и пыли, а также стереодинамики и Apple Pay.

Чем отличается iPhone 12:

Во-первых, обновленным «квадратным» дизайном — телефон больше похож на последние модели iPad Pro. Диагональ экрана сохранилась неизменной — 6,1 дюйма — но теперь используется матрица OLED, более яркая и контрастная.

Традиционно улучшили процессор (A14 Bionic), но разницу с iPhone 11 в повседневном использовании вы вряд ли заметите.

Камера «на бумаге» почти не изменилась — в активе все те же два модуля по 12 Мп. Но теперь на «ширик» съемка ведется с использованием ИИ.

Наконец, модель поддерживает работу в сетях 5G — но для Беларуси такая возможность сейчас неактуальна.





В стане южнокорейского производителя также обошлось без особых сюрпризов. Самые актуальные связанные с запросом «самсунг» модели смартфонов — Galaxy A52 и А72.

Это — продолжения «хитовых» представителей линейки Galaxy A из прошлых годов, которые не раз попадали в списки самых продаваемых телефонов во всем мире. Предположим, что на это повлияла относительно невысокая цена аппаратов в сравнении с флагманскими моделями. При этом для большинства обычных пользователей разница между устройствами разного уровня не такая уж и сильная.

Отличий между самими A52 и А72 почти нет — а те, что есть, кроются в деталях. Так, оба смартфона — пластиковые, с матовыми «спинками». Несмотря на средний по рынку ценник, они при этом оснащаются технологией защиты от воды и пыли по стандарту IP67. Опять же — подобным обычно отличаются только топовые модели. Присутствуют стереодинамики, а также платежная система Samsung Pay.

Процессор у девайсов одинаковый, Snapdragon 720G. Не самое мощное решение, но и не самое низкопробное. Другими словами, со всеми повседневными задачами — браузинг, соцсети, мессенджеры — затруднений нет, да и поиграть получится (правда, на средних параметрах графики).

Что в телефонах разное:

Диагонали экранов — соответственно 6,5 дюйма и 6,7 дюйма для А52 и А72. В остальном — паритет (матрицы AMOLED, частота обновления 90 Гц).

В А72 в базовой модификации больше оперативной памяти — соответственно 6 ГБ против 4 ГБ (в А52). Правда, доступны версии обоих смартфонов и с 8 ГБ RAM.

В А72 добавили дополнительный модуль камеры на 8 Мп, через который делаются снимки с 3-кратным оптическим приближением. В остальном у обоих гаджетов есть камеры на 64 Мп, 12 Мп («ширик») и 5 Мп (макро).

Объемы аккумуляторов — соответственно 4500 мАч и 5000 мАч для А52 и А72. Но разницы в жизни на одном заряде не наблюдается — можно рассчитывать на день-полтора без подключения к розетке.



Redmi Note 10 Pro

Китайская компания большинству наших юзеров известна смартфонами среднего и начального уровня стоимости, которые, как правило, отличаются неплохим соотношением между ценой и качеством. И похоже, что отходить от такого принципа выбора девайсов Xiaomi пользователи пока не готовы — во всяком случае в топе по популярности запросов в Google модели Poco M3 и Redmi Note 10 Pro.

Первый аппарат — более доступный по цене. В первую очередь он отличается батарейкой на целых 6000 мАч. И действительно — заряд устройство держит день в активном и до двух дней в более спокойном режимах. Смартфон также отличается экраном на 6,53 дюйма, процессором Snapdragon 662, как минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Redmi Note 10 Pro — более технически совершенное устройство. У него дисплей уже 6,67-дюймовый, причем с матрицей AMOLED и частотой вплоть до 120 Гц. Есть защита от брызг по стандарту IP53, а еще стереодинамики. Процессор — Snapdragon 732G. Это немного улучшенная версия чипа, использующегося в описанных выше «самсунгах». Оперативной памяти — от 6 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. Аккумулятор — емкостью 5020 мАч, а еще есть камера с основным модулем разрешением аж 108 Мп.