Как за десять лет исчезла традиция четырех столетий одевать мальчиков в девичьи платья

Источник материала: Tut.by

В истории моды немало интересных фактов. Так, на протяжении четырех веков, вплоть до 1920-х годов, нормой было одевать мальчиков в «девичьи» платья. Если бы не сохранившиеся живописные полотна и черно-белые фотографии, то современному человеку поверить в это было бы достаточно сложно. И здесь разговор совсем не о домотканых рубахах, совсем наоборот: речь о шикарных и помпезных туалетах. Вы только полюбуйтесь!

Оказывается, в прежние времена платья не рассматривались как признак гендерного различия. Если мальчик был одет в такого рода одежду, это означало, что он находился на попечении матери. Как только в воспитании ребенка начинали участвовать отец или учитель, то его переодевали в бриджи или брюки. Обычно это происходило в возрасте 4−6 лет.

Практика ношения маленькими мальчиками одежды девичьего фасона началась в Великобритании в середине 16-го века. По самой популярной теории причина была чисто практическая. Малыши до определенного возраста не были приучены к горшку, да и застежки на бриджах были не самыми удобными, поэтому матерям и няням легче было менять подгузники, пока ребенок был в платье. Кроме того, платье было более практичным решением в свете быстрого роста отпрыска. Ведь до промышленной революции одежда была намного дороже, чем сейчас, и оперативно пошить новую было труднее.

Неизвестный художник фламандской школы «Портрет мальчика», 1620−1630-е годы.

К своим 4−6 годам мальчики с нетерпением ожидали свои первые брюки. Их примерка была важным этапом взросления, переходом от детства к отрочеству. По этому поводу организовывалась целая церемония, известная как «штаны».

Франц Винтерхальтер «Принц Гастон», 1845 год.

Мероприятие предусматривало небольшой частный праздник в семейном кругу. Обеспеченные родители кроме пары брюк дарили сыну маленький игрушечный меч в знак того, что скоро он будет совсем взрослым и сможет владеть настоящим оружием.

Одновременно смена гардероба в жизни обеспеченного мальчика означала поступление в школу-интернат. А вот для представителя простой семьи это событие ознаменовало начало рабочей жизни.

Слева молодой Карл II из Англии, справа старший сын Филиппа IV из Испании.

Многие матери сильно переживали за своих мальчиков и как могли оттягивали важный момент становления сыновей. Так, первые брюки могли появиться только к годам 8−9 любимого отпрыска.

Мария Федоровна с сыном Николаем II, 1870 год.

Консуэло Вандербильт с сыновьями, 1899 год.

Интересный факт, что одним из наказаний для повзрослевшего сына был возврат к платью. Именно так маленький хулиган должен был осознать свой проступок и начать вести себя подобающе возрасту.

Николас Мас «Портрет юного мальчика в костюме охотника с козой и собакой», 1670-е годы.

Согласитесь, глядя на детские портреты того времени, достаточно сложно определить, кто на них изображен — мальчик или девочка. Что уж говорить о реальной жизни? Троюродный брат М.Ю. Лермонтова журналист А.А. Столыпин вспоминал: «Едва ли не одно из самых первых воспоминаний моих — это колонна, прислонившись к которой я горько плакал: какой-то старик дразнит меня „Александрой Аркадьевной“, потому что по моде того времени совсем маленьких детей одевали девочками». Думаем, и сам поэт подвергался аналогичным издевкам. Вы только посмотрите на его портрет в малые годы!

Неизвестный художник «Портрет М. Ю. Лермонтова в возрасте 3−4 лет», 1817−1818 годы.

Искусствоведы и историки дают несколько подсказок, как все-таки правильно определить пол героя полотна. Во-первых, одежда мальчиков преимущественно была более ярких цветов, пуговицы располагались спереди, а украшением служили кружевной воротник и манжеты. Под платьицами могли просматриваться панталончики.

Неизвестный художник «Маленький мальчик с хлыстом», 1840-е годы.

Во-вторых, стоит обращать внимание на прическу. Девочки преимущественно носили прямой пробор, а вот волосы мальчиков зачесывали набок или же стригли челку.

Франклин Рузвельт в детстве.

Царевич Алексей.

После Первой мировой войны традиция одевать мальчиков в девичьи платьица практически сошла на нет. Многовековая традиция исчезла практически за 10 лет. Одним из факторов, повлиявшим на столь скорое исчезновение из гардероба мальчиков платьев, стало учение небезызвестного Зигмунда Фрейда, его заявление о том, что дети — существа далеко не бесполые. Эту же идею подхватила и рекламная индустрия, которая впоследствии по половому признаку нарядила мальчиков в «голубое», а девочек в «розовое».

Другой причиной послужила реформа о государственном образовании. Детей нужно было уравнять одной формой, а развивать гендерную сознательность стоило уже со школьной скамьи.

Прошло уже сто лет, и то ли мода циклична, то ли общество возвращается к терпимости, но сегодня мы снова наблюдаем нечто подобное. Медийные персоны одобряют и поддерживают желание своих детей носить одежду противоположного пола, тем самым не ограничивая их индивидуальность. Шарлиз Терон, Анджелина Джоли, Гвен Стефани, Адель и Уилл Смит выступают ярыми защитниками прав своего ребенка на самоидентификацию и свободу проявления своего мироощущения.

Сын Уилла Смита.

Сын Шарлиз Терон.

Дочь Анджелины Джоли и Бреда Пита.

Поживем — увидим, к чему это приведет!

Использованные источники: статья интернет ресурса vestikavkaza.ru ; книга «Детская мода Российской Империи», А. Васильев, АНФ, 2013 год; книга «Русская мода. 150 лет в фотографиях», А. Васильев, Издательство Слово, 2004 год.