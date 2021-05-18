Новый голос БАТЭ: работает на госТВ, хоть осудил насилие после выборов

пишет Трибуна. Как выяснилось позже, ведущий ушел не по своей воле – ему просто не предложили новое соглашение. Причина оказалась банальной для нынешних времен и выражалась словами «ты же понимаешь» – если все же сказать ясно, Каверин публично не соглашался с режимом,Трибуна.





15 мая БАТЭ впервые в 2021-м сыграл на своем топ-стадионе (до того с ним были проблемы), где не остался без человека с микрофоном. Работу, привычную для Каверина, на матче с «Рухом» исполнял 30-летний минчанин Жан Сенкевич. Правда, еще пока неизвестно, будет ли парень работать на мачтах борисовчан на постоянной основе.





Что нам известно о Сенкевиче?

Комментировал «класико»

Во время учебы на историческом факультете БГУ Жан пробовал свои силы в спортивной журналистике. Еще до того как интернет-трансляции матчей высшей лиги получили массовый характер, комментарий Сенкевича можно было услышать на играх чемпионата Беларуси при первых несистемных пробах их настроить. К примеру, в своих воспоминаниях тот рассказывал, как некогда работал на матче минского «Динамо» и БАТЭ на стадионе «Динамо» еще до реконструкции. Правда, детали Сенкевич помнит явно плохо – написал, что БАТЭ выиграл 2:1, чего на матчах на «Динамо» не случалось с 2002-го по 2020-й, а также заявил, что после матча пообщался с голосом стадиона Леонидом Богдановичем, хотя его фамилия Бондарович (он, к слову, 17 мая празднует 25-летние первой работы диктором на стадионе «Динамо»). Что же касается реконструкции арены, то прежний облик сооружения Сенкевичу нравился больше. Правда, ведущий тут же списал свои впечатления на ностальгию.





Через несколько лет практики минчанин расстался с комментаторством, но продолжил увлекаться футболом и настольным теннисом. А рабочий путь все же продолжил не исторической специальностью – стал радио- и телеведущим. Сначала парень трудился на БелМузТВ и вел утреннее шоу «КофеОК» на «Аплюс радио». При этом Жан успевал играть в высшей лиге КВН Беларуси и засветился в качестве участника на украинском телешоу «Рассмеши комика». Параллельно с этим Сенкевич начал вести свадьбы и в 2014 году стал даже победителем свадебной премии «Золотой купидон». В итоге он вместе с коллегой организовал собственную фирму, которая по сей день предлагает «не бросать бутылки с посланиями в Свислочь», а заказать дуэт ведущих на свадьбу.





Параллельно поистине много успевающий Сенкевич с 2011-го работает в агентстве маркетинговых коммуникаций ARTMIX. За это время шоумен вырос до должности руководителя креативного отдела.





Ведет передачу на госТВ

Самое заметное же же место работы Сенкевича сейчас – Белтелерадиокомпания, с которой сотрудничает с 2017 года. На первых порах работал внештатном корреспондентом, потом ему доверили готовить к эфиру и отрабатывать в кадре дневники «Славянского базара».





Вскоре Жан пробился на позицию ведущего молодежной программы «ПИН_КОД» на телеканале «Беларусь 2», где работает до сих пор. Когда-то в кадре этого проекта была и Екатерина Антонова – супруга олимпийского чемпиона Александра Богдановича, подписавшего провластное письмо. Потом девушка перешла на повышение ведущей в утреннее шоу «Добрай ранiцы, Беларусь», где в новом сезоне после выборов осталась единственной из прежнего комплекта людей в кадре. Теперь Антонова с большой долей вероятности должна стать новым пресс-секретарем минского «Динамо» вместо ушедшего из клуба Александра Строка, выступившего за честные выборы и против насилия силовиков.





«ПИН_КОД» выходит со вторника по пятницу и посвящена жизни молодежи. Политических тем на ней не касаются, обсуждая последние тренды в жизни школьников и студентов. Но это не освобождает от идеологического дресс-кода – например, в выпуске «ПИН_КОД» от 6 мая 2021 года Сенкевич работал в кадре с красно-зеленой ленточкой на груди, используемой режимом ко Дню Победы (красно-зеленый флаг в Беларуси появился в 1951-м).





Для телеканала Жан работал также во время Европейских игр-2019. Интерес ведущего ожидаемо привлек пляжный футбол.









Этим работа Жана на «Беларусь 2» не ограничивается. Он пишет сценарии для 5-минутной новостной программы «Ничего себе ньюз», также занимающейся молодежной темой.





Занятость на телевидении не мешает Сенкевичу продолжать трудиться на радио. Сейчас его можно услышать на волнах «Радиус FM». Там в ранние часы будних дней Сенкевич ведет шоу «Теория большого утра».





Осудил насилие после выборов





На четвертый день после президентских выборов-2020 Жан выложил в своем Instagram пост, в котором отреагировал на происходящие в стране события.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ведущий Жан Сенкевич (@j_senkevich)

Там он не назвал силовиков прямо, но упомянул РУВД или автозаки, поэтому адресация призыва остановить насилие понятна. Однако была и просьба прекратить некие провокации, и тут уже сложнее понять, что имел в виду Сенкевич. Там он не назвал силовиков прямо, но упомянул РУВД или автозаки, поэтому адресация призыва остановить насилие понятна. Однако была и просьба прекратить некие провокации, и тут уже сложнее понять, что имел в виду Сенкевич.





«Я не хочу каждую ночь слышать взрывы за окном. Я не хочу бояться вечером выйти на улицу и переживать, что ночь я могу провести в РУВД или автозаке. Я не хочу каждый вечер уточнять у родных, добрались ли они домой без приключений. Я не хочу утром видеть следы крови на асфальте. Я не хочу больше обсуждать политику. Я хочу мира. Пожалуйста, прекратите насилие и провокации. ХВАТИТ», – написал ведущий.





После этого поста активный Instagram Сенкевича замолчал на три с половиной месяца. Следующую фотографию Жан посвятил своему 30-летию. В подписи под постом Сенкевич признал, что в его аккаунте была пауза, но не сообщил о причинах.





Слушает Михалка с детства

В 2018 году Сенкевич в Instagram поздравил с днем рождения беларусского певца Сергея Михалка, чьи песни ассоциируются с протестом против режима Лукашенко. В посте Жан признался, что с детства увлекается творчеством артиста, назвав того отличным.









Фото: instagram.com/fcbate, ПИН_КОД











