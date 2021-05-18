У белорусских велогонщиков 6 медалей на этапе Кубка Наций в Гонконге

цитирует interfax.by сообщение. "Золотые медали в активе Татьяны Шараковой (скретч), Анны Терех (индивидуальная гонка преследования) и Евгения Королька (скретч). Бронзовая награда в индивидуальной гонке преследования и у Инны Савенко", -interfax.by сообщение.





"В олимпийской дисциплине мэдисон команда в составе Инна Савенко/Анна Терех заняла второе место. В заключительный день турнира Евгений Королек стал вторым в омниуме", - добавили в ведомстве.









Таким образом, в активе наших велогонщиков на этапе Кубка наций 6 наград – 3 золота, 2 серебра и бронза.



