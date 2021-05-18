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У белорусских велогонщиков 6 медалей на этапе Кубка Наций в Гонконге
Источник материала: Партизан
В Гонконге завершился этап Кубка мира по велоспорту на треке, по итогам турнира белорусские гонщики завоевали шесть наград, сообщили в Минспорта.
"Золотые медали в активе Татьяны Шараковой (скретч), Анны Терех (индивидуальная гонка преследования) и Евгения Королька (скретч). Бронзовая награда в индивидуальной гонке преследования и у Инны Савенко", -
"В олимпийской дисциплине мэдисон команда в составе Инна Савенко/Анна Терех заняла второе место. В заключительный день турнира Евгений Королек стал вторым в омниуме", - добавили в ведомстве.
Таким образом, в активе наших велогонщиков на этапе Кубка наций 6 наград – 3 золота, 2 серебра и бронза.
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В Гонконге завершился этап Кубка мира по велоспорту на треке, по итогам турнира белорусские гонщики завоевали шесть наград, сообщили в Минспорта.
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