Минская поликлиника начинает выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Еврорадио. "Сертификат выдается платно лицам, прошедшим вакцинацию в 32-й поликлинике, по требованию (в случае выезда за пределы Республики Беларусь в течение года с момента второй вакцинации)", — говорится в сообщении, на которое ссылается





Чтобы получить сертификат, нужно записаться в столе справок или через колл-центр: (+37517) 277-19-53, (+37533) 905-24-40, (+37529) 695-24-40. Посетитель должен иметь при себе паспорт, справку о вакцинации, выданную 32-й поликлиникой, и чек об оплате. Документы о выезде за границу не нужны. Заказать сертификат также можно через заявку на сайте.





Напомним, что в Беларуси прививку от COVID-19 делают российской и китайской вакциной.







