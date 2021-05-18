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Минская поликлиника начинает выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

18.05.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

32-я городская поликлиника Минска с 18 мая начинает выдавать сертификаты о пройденной вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте учреждения.

"Сертификат выдается платно лицам, прошедшим вакцинацию в 32-й поликлинике, по требованию (в случае выезда за пределы Республики Беларусь в течение года с момента второй вакцинации)", — говорится в сообщении, на которое ссылается Еврорадио.

Чтобы получить сертификат, нужно записаться в столе справок или через колл-центр: (+37517) 277-19-53, (+37533) 905-24-40, (+37529) 695-24-40. Посетитель должен иметь при себе паспорт, справку о вакцинации, выданную 32-й поликлиникой, и чек об оплате. Документы о выезде за границу не нужны. Заказать сертификат также можно через заявку на сайте.

Напомним, что в Беларуси прививку от COVID-19 делают российской и китайской вакциной.
 
Теги: Минск
 
 
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32-я городская поликлиника Минска с 18 мая начинает выдавать сертификаты о пройденной вакцинации от COVID-19, сообщается на сайте учреждения.
 
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