Их пытались вразумить, но они не послушали. Вот как молодая пара перестроила старый дом

Источник материала: Onliner Два с половиной года назад мы рассказывали историю Юли и Стаса Навацких. Молодая пара не ищет в жизни легких путей, поэтому вместо двухкомнатной квартиры в новостройке купила старый деревянный дом в Заводском районе Минска. И решила его реконструировать — оставить сруб середины прошлого века и нарастить мансардный этаж. Знакомые пытались их вразумить: «Сносите все и стройте с нуля». Но наши герои сделали все по-своему. И вот стройка подошла к концу. Снова заглянули к ним, чтобы узнать, каким получился дом, что вышло по деньгам и самое главное — стоило ли оно того вообще.

Старый дом вместо квартиры

Напомним предысторию. Пожив какое-то время в однокомнатной квартире в обычной панельке, Юля и Стас начали мечтать о чем-то большем. Среди желаемых вариантов была квартира в «Новой Боровой» (отпугнули высокая цена и невыгодный кредит) и земельный участок в пригороде Минска. С участком тоже не сложилось. Посмотрели результаты аукционов — минимум $15 000 за более-менее приличный вариант (и это только голая земля без коммуникаций). В какой-то момент пара обратила внимание на старые дома в частном секторе Минска: а ведь они тоже продаются и стоят не так уж дорого.

Продав свою однушку и заплатив $70 000, Навацкие стали обладателями вот такого дома на улице Кулешова. Да, это обычный деревенский дом, зато со всеми коммуникациям и в полутора километрах от станции метро.









По документам дом 1957 года, но сам сруб еще старше — судя по пронумерованным бревнам, его перевозили в Минск из какой-то сносимой деревни и заново собирали на новом месте.

Внутри дом сохранял атрибуты старого жилища и атмосферу середины прошлого века.









Конечно, долго жить в таких интерьерах молодая семья не собиралась. В мечтах был современный дом с уютной мансардой и завтраками на собственной террасе. Еще до покупки молодые люди выяснили, что по генплану район не идет под снос (по крайней мере до 2030 года), а значит, разрешение на реконструкцию можно будет получить беспрепятственно.

Было 62 «квадрата», стало 150

Идея состояла в том, чтобы снять крышу, очистить старый сруб от внешней и внутренней отделки и использовать его в качестве основы для более просторного нового дома. Необходимости в новом фундаменте по этой причине также не было. На тот момент большинство знакомых рекомендовали сносить все до основания и строить по классике — из газосиликата. Юля и Стас советов не послушали: разводить большую стройку не хотелось. Казалось, существующий сруб позволит немного сэкономить. Состояние бревен не вызывало опасений: после вскрытия отделки гниль обнаружили только в двух местах, эти фрагменты были вырезаны и заменены.

До реконструкции молодые люди планировали потратить на переделку порядка $30 000. Однако по ходу дела стало понятно, что эту сумму придется умножать на два. Ребята не скрывают: в процессе стройки закрадывались некоторые сомнения, но отступать было уже поздно.

Прошлым летом мы интересовались , как идут дела на стройке. К тому времени уже было потрачено $10 000 (разработка проекта дома и проектов переноса коммуникаций, демонтаж крыши и отделки, строительство забора с воротами и газосиликатного сарая).









А вот как дом выглядит теперь. Было 62 квадратных метра, стало 150.











Появились мансардный этаж и терраса со стороны двора. Фасад целиком обшит металлом за исключением веранды и зоны входной группы, где использованы покрашенные доски.





Ремонт пока далек от завершения, но предварительный результат уже можно оценить. Итак, на первом этаже остались две комнаты, кухня и санузел, но появились пристроенная прихожая и котельная.











Стены обшиты фальшбрусом. Напоминает дачу, но это лишь пока, в дальнейшем стены покрасят.

На мансардном этаже — будущая детская комната, спальня с гардеробом и еще один санузел.









Кардинально преобразил интерьер второй свет — часть пространства без потолочного перекрытия. Такой архитектурный прием визуально делает помещение значительно просторнее и, пожалуй, лучше всего подчеркивает преимущество дома над городской квартирой.









Мансарда надстраивалась по каркасной технологии. Сам деревянный каркас собирала бригада строителей, в качестве утеплителя использовалась эковата (древесная целлюлоза + бура + борная кислота). В стенах и кровле по 20 см утеплителя. Старый сруб также утеплялся эковатой.

Стас решил не отдавать дом в руки одной лишь бригаде строителей. На различные виды работ искал разных мастеров.

— Изначально ведь я не планировал проводить на стройке почти все свободное время. Но в прошлом году из-за ковида у меня было мало работы. Пришлось заниматься домом и становиться, если можно так сказать, прорабом, — говорит молодой человек. — Оказалось, стройка мне интересна. Сначала сам старался вникнуть в тот или иной процесс, смотрел мастер-классы на YouTube, спрашивал у знакомых, имевших опыт строительства своих домов. Затем выбирал бригаду и на месте контролировал их работу. Наверное, нам повезло: серьезных «косяков» никто не натворил.





Что-то Стас делал сам, где-то помогали родственники: своими силами заливали фундамент под террасу, зашивали каркас пленками, разводили электрику, тесть помог с укладкой плитки. На чем могли, на том старались сэкономить. Строгий металлический фасад, кстати, вовсе не дань архитектурной моде. Материал удалось закупить по цене сайдинга (14 рублей за квадратный метр).

«Коммуналка»: зимой до 100 рублей в месяц

В ходе реконструкции была модернизирована и система отопления. В старом доме под потолком тянулись некрасивые трубы. Сейчас на первом этаже плитка и система «теплый пол» (дом отапливается газовым котлом), а на втором — паркетная доска и радиаторы.

— Отопление — 20—30 рублей, вода — 5—10, электричество — еще 20. В зимние месяцы будет до 100 рублей, — подсчитывает коммунальные расходы Юля. — Плюс-минус столько же платили в старом доме. Только там площадь была в два раза меньше. Значит, наш дом гораздо теплее.









Что же вышло по деньгам?

Итак, считаем. Сам дом с пятью сотками земли обошелся в $70 000. $10 000 — проекты, сарай, забор и ворота с электроприводом, разборка дома до состояния сруба. $40 000 — реконструкция до нынешнего состояния. Уже $120 000. Впереди еще немало работ по внутренней отделке.

— $120 000 и 150 «квадратов» — ну такое себе, — честно признается Стас. — Конечно, что-то мы сэкономили на фундаменте и стенах. По правде говоря, теперь я соглашусь, что проще было бы снести и построить с нуля каркасный дом. Но раз уж впряглись…

— Затея, конечно, на любителя. Понимаем, что если мы решим переезжать, то продать такой дом будет сложно. Газосиликатный коттедж где-нибудь за городом выглядит более ликвидно, — рассуждает Юля. — С другой стороны, пока мы никуда не собираемся, у нас есть свой дом и свой участок в городе, где все под рукой, где рядом живут наши друзья и родственники. Если рассматривать квартиры в новостройках, то равноценных альтернатив, пожалуй, и нет. А дом за городом — тоже ведь не идеальный вариант. На время ремонта мы жили в доме у родителей. Постоянная привязка к машине, и две улицы на весь поселок — ни магазинов, ни людей. Скучно. Короче говоря, мы получили что хотели и пока вполне довольны.







