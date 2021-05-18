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Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости

18.05.2021 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Об этом сообщает TMZ ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.


По их словам, свадьба прошла в минувшие выходные в родном городе артистки Монтесито, штат Калифорния. На церемонию были приглашены только родственники и ближайшее друзья: всего менее 20 человек.

В декабре 2020 года Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим бойфрендом. Знаменитость выложила в Instagram фотографию с кольцом на пальце. «Навсегда и дольше», — подписала она публикацию.

 
 
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Об этом сообщает TMZ ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
 
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