«Ну что ж вы хотите, голубчик, в вашем-то возрасте?». Александр Зантович о кризисе сорока лет

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Ты восстанавливаешься после спорта четыре дня? Тебя может сделать инвалидом неправильная подушка? Ты высморкался — и у тебя свело шею?

Поздравляю! Скорее всего, ты приближаешься к сорока.

Я сам сейчас в этой лодке и вообще ни разу не рад. Вот ничего хорошего! Этот возраст максимально похож на начало старости, начало конца. Как будто первые тридцать девять лет ты шел по восходящей, куда-то стремился, были какие-то мечты… А потом примерно в сорок высшая точка параболы достигнута — и дальше все.

Вниз.

Александр Зантович Писатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

Планов уже не строишь, готовишься потихонечку к пенсии, присматриваешь место на кладбище… Потому что чувствуешь: здоровье уже не то.

И ладно бы я плохо выглядел! Ну, знаете, морщины, два подбородка, темные круги под глазами, живот, одышка… Было бы забавно удивлять прохожих внезапной прытью, когда нужно маршрутку догнать. Хоть бы лысый был, что ли. Ходил бы на стиле — борода, лысина… Но нет! Выгляжу я как раз отлично. А вот внутреннее состояние организма как раз, что называется, в пределах возрастной нормы.

Дело в том, что когда природа (или кто там) нас задумывала, предполагалось, что мало кто будет доживать до сорока. В древние времена, в средневековье там, люди же быстро место под солнцем освобождали. Старухе-процентщице было сорок два, если что.

И вот, закономерно, тело начинает с разных концов увядать. То в боку кольнет, то колено на погоду заноет, то седина предательская в волосах мелькнет.





Нет, правда! Вы знали, например, что после сорока пяти у каждого второго начинает развиваться старческая дальнозоркость? Не в шестьдесят, не в восемьдесят. Хрусталик начинает атрофироваться после сорока. Как будто на глаза истек срок гарантии.

И вот ты прям чувствуешь, как начинают сближаться средний возраст дожития и твои годики. Врачи начинают на приемах многозначительно смотреть поверх очков: «Ну что ж вы хотите, голубчик, в вашем-то возрасте?» А конфликтные бабки в очереди в поликлинике вместо «молодой человек» начинают говорить «мужчина».

Старость, она такая — подкрадывается незаметно. Кажется, буквально вчера ты был задорным, веселым и гибким, мог до утра пить, петь и водить хороводы, спать в случайных местах, питаться позавчерашними бутербродами, в общем, жадно пил эту жизнь. И вдруг не успел оглянуться, как начал ложиться в одиннадцать, потому что завтра на работу. И лекарства с собой повсюду возить. А на кухне появился пакет с пакетами.





Сорок лет — какой-то критический возраст. Недаром сорокалетие не принято праздновать. И число считается нехорошим, и кризис среднего возраста как раз где-то в это время.

Многих мужчин начинает серьезно колбасить. Такие мужики молодятся и стараются все успеть. Они покупают себе мотоциклы, прыгают с парашютом, находят юных любовниц, модно одеваются. Но она всё равно придет, твоя старость. Так чего уже пыжиться?

Покупай сразу удобный свитер, зеленый такой, с оленями, мягкие тапочки, начинай питаться бульончиком да кашками диетическими. Комфорт, спокойствие, кот, уют, какао, плед, увядание…

Нужно соответствовать своему почтенному возрасту, понимаете? Двигаться помедленнее, без резких движений. Разговаривать внушительно, басовито, добавляя почаще фразы вроде «вот в наше время», «эта молодежь» и «такую страну профукали».