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Россия сократила вложения в американские госбумаги на $1,8 млрд.

18.05.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 5,756 млрд долларов в феврале до 3,976 млрд долларов в марте. Это следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США.

При этом доля долгосрочных облигаций увеличилась практически в 3,5 раза: с 306 млн долларов в феврале до 1,08 млрд в марте. На долю краткосрочных облигаций пришлось 2,88 млрд по сравнению с 5,4 млрд долларов за февраль.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, а в мае - до 14,9 млрд долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до 9,3 млрд долларов, передает ТАСС.

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов. Затем в апреле вновь был увеличен объем вложений до 6,85 млрд долларов благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд долларов до 5,39 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония с показателем 1,24 трлн долларов. Второе место с 1,1 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

 
 
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Россия сократила вложения в американские государственные ценные бумаги с 5,756 млрд долларов в феврале до 3,976 млрд долларов в марте. Это следует из опубликованных в...
 
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