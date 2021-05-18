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Маски сброшены. Британцы празднуют отмену ограничений - прощай, локдаун!
Источник материала: Партизан
Снятие многих ограничений в Англии, Уэльсе и Шотландии дало возможность миллионам людей отправиться в кино, рестораны, музеи, спортивные залы и просто пойти в гости и обняться с родными и близкими.
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Снятие многих ограничений в Англии, Уэльсе и Шотландии дало возможность миллионам людей отправиться в кино, рестораны, музеи, спортивные залы и просто пойти в...
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