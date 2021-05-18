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Новый начальник Могилевского РОВД - что о нем известно
Источник материала: Партизан
Личному составу Могилевского РОВД представили нового начальника.
И стал полковник милиции Игорь Петрович Давидович.
Начальник УВД генерал-майор милиции Игорь Владимирович Щербаченя поздравил Игоря Петровича с назначением на должность и выразил уверенность, что с обязанности он справится достойно.
Что известно о новом начальнике?
Он окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, прошел службу в армии.
Свою карьеру начал в 1999 году в Шкловском райисполкоме.
Затем долгое время Игорь Петрович служил в различных подразделениях уголовного розыска, занимал руководящие, – сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.
До назначения на должность начальника РОВД занимал должность начальника Костюковичского РОВД.
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Личному составу Могилевского РОВД представили нового начальника.
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