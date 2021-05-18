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"Аэрофлот" отменил рейсы в Турцию на весь июнь

18.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, чтобы не создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов, пишет РБК.

Ранее источник на туристическом рынке сообщил о телеграмме, которую получили агенты авиакомпании. "В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена / возврата", - говорилось в ней.

В оперативном штабе опровергли информацию о решении продлить ограничения на полеты в Турцию на месяц, поскольку срок уже принятых истекает 1 июня.

Напомним, ограничения на полеты в Турцию были введены с полуночи 15 апреля. При этом остались перелеты между Москвой и Стамбулом: дважды в неделю рейсы разрешили выполнять "Аэрофлоту" и Turkish Airlines.
 
 
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"Аэрофлот" прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, чтобы не создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов, пишет РБК.
 
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