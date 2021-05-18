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МИД Литвы отреагировал на заявление Генпрокуратуры Беларуси по поводу «геноцида белорусов»

18.05.2021 08:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В воскресенье генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал, как идет расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В частности, он сообщил, что Беларусь намерена привлечь еще живых участников литовских батальонов СС и Армии Крайовой к ответственности по этому уголовному делу. Литовский МИД высказался по этому поводу.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что это «жалкие попытки» исказить историю с целью оправдать собственные решения, принятые в тоталитарном духе, пишет delfi.lt.

«В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе», — цитирует издание слова литовских дипломатов.

Напомним, генеральный прокурор Беларуси заявил, что «установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов». Он отметил, что «в первую очередь литовских батальонов СС и Армии Крайовой».

«Сейчас готовятся соответствующие материалы и будет направлено поручение об оказании правовой помощи в эти государства для того, чтобы соответствующие правоохранительные органы провели с этими лицами (а они еще живы, нам известно их место жительства) процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде», — пояснил Андрей Швед.

 
 
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В воскресенье генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал, как идет расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой...
 
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