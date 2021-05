Беременная Меган Маркл и принц Гарри снова объединились с Опрой Уинфри

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл приготовили сюрприз для фанатов: пара снова объединилась с Опрой Уинфри и выпустила трейлер сериала о психическом здоровье.

Резонансное интервью Сассексов , состоявшееся в начале марта, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Тогда пара обвинила королевских родственников во всех грехах - начиная от расизма и заканчивая отказом в финансировании их прихотей. После этого сама Опра высказалась об интервью и заявила, что была сбита с толку от таких откровений.

Но на этом сюрпризы от мятежников не закончились: вслед за громкой беседой принц Гарри и Опра Уинфри решили выпустить менее скандальный, но полезный проект.

Опальный принц и журналистка с мировым именем объединили усилия и создали документальный сериал под названием The Me You Can’t See. В основе сюжета - настоящие истории людей из разных уголков мира, включая таких звезд, как певицу Леди Гагу и актрису Гленн Клоуз.

Поговаривают, что идейным вдохновителем такого проекта стала Маркл, которая вносила правки в сценарий и даже появилась в кадре в футболке с принтом "воспитывая будущее".

И пока мятежники придумывают новые звездные проекты, в Британии разгорается скандал из-за завещания принца Филиппа .

