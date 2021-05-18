Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Конфликт между Израилем и Палестиной вышел на новый уровень - эксперт

Причиной обострения конфликта между Тель-Авивом и ХАМАС стали "внутренние палестинские политические маневры", считает израильский постпред при ООН Гилад Эрдан. Как заявил он заседании Совета безопасности ООН, ХАМАС полностью задумал это с целью захватить политическую власть.

Кто может выступить посредником в урегулировании конфликта, и когда он может завершиться, рассказал радио Sputnik заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Скорее всего, активная фаза военных действий должна закончиться в ближайшее время. И дело не в том, что стороны не готовы противодействовать далее, а в том, что включаются механизмы международного посредничества. И Россия, и другие страны, пытаются активно воздействовать на враждующие стороны", – отметил он.

При этом общая ситуация ухудшается, добавил эксперт, так как теперь произошло столкновение израильской и арабской общин на территории Израиля, а не Палестинской автономии.

"Это совершенно новая сторона конфликта, которой не было ранее. Она сулит общее ухудшение ситуации. Кому этого выгодно? Ни Израиль, ни Палестина не выигрывают от этого конфликта, нет ни одной страны, которая поставила бы себе это в плюс", - считает эксперт.

По предварительным данным, после почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли как минимум семь мирных жителей и один военный, еще около 200 получили разные травмы. Тель-Авив нанес удары по Сектору Газа и уничтожил несколько боевиков, в том числе высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек, около тысячи пострадали.

Комментарий заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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