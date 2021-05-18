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Циклон обрушился на Индию, погибли люди - видео
18.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как минимум 12 человек погибло, трое числятся пропавшими без вести после того, как на западное побережье Индии пришел тропический циклон "Тауктаэ".
Ранее циклон "Тауктаэ" уже привел к гибели шести человек в штатах Карнатака и Керала. Несколько деревень были разрушены, тысячи жителей эвакуированы.
В понедельник вечером циклон превратился в тропический шторм, максимальная скорость ветра достигла 185 км в час.
Ветер повалил деревья в прибрежных районах штатов и принес проливные дожди. Из-за циклона в Мумбаи до 19 мая приостановлена работа аэропорта. Аэропорты ряда других штатов также временно прекращали работу. В штате Гуджарат было эвакуировано около 150 тысяч человек.
Ликвидацией последствий стихии занимаются специальные бригады, в полной готовности находятся сухопутные войска, ВВС и ВМС.
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Стихия нанесла урон западному побережью Индии, объявлена эвакуация людей, для оказания помощи преведены в готовность военные.
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