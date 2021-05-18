Циклон обрушился на Индию, погибли люди - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как минимум 12 человек погибло, трое числятся пропавшими без вести после того, как на западное побережье Индии пришел тропический циклон "Тауктаэ".

Ранее циклон "Тауктаэ" уже привел к гибели шести человек в штатах Карнатака и Керала. Несколько деревень были разрушены, тысячи жителей эвакуированы.

В понедельник вечером циклон превратился в тропический шторм, максимальная скорость ветра достигла 185 км в час.

Ветер повалил деревья в прибрежных районах штатов и принес проливные дожди. Из-за циклона в Мумбаи до 19 мая приостановлена работа аэропорта. Аэропорты ряда других штатов также временно прекращали работу. В штате Гуджарат было эвакуировано около 150 тысяч человек.

Ликвидацией последствий стихии занимаются специальные бригады, в полной готовности находятся сухопутные войска, ВВС и ВМС.