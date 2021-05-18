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По соседству с Меган Маркл: Ариана Гранде тайно вышла замуж
18.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская поп-певица Ариана Гранде удивила преданных поклонников: звезда Instagram тайно связала себя узами брака с риэлтором Далтоном Гомесом.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Не прошло и пяти месяцев после того, как Гранде объявила о своей помолвке в микроблоге Instagram, опубликовав счастливые снимки с бойфрендом-агентом по продаже элитной недвижимости. И хотя многие не верили, что свадьба состоится, певица решила удивить всех и даже не стала устраивать особое торжество.
Гранде вышла замуж без особой помпезности: камерная церемония состоялась в особняке певицы в Монтесито, находящемся по соседству от дома Меган Маркл и принца Гарри.
Кто бы мог подумать, что Гранде откажется от шикарного подвенечного наряда, отряда подружек невесты, огромного количества звездных персон и концерта до самого утра? Но ходят слухи, что новый возлюбленный очень изменил певицу.
"Да, они поженились. Это было маленькое и крайне интимное торжество, где присутствовало меньше 20 человек. Все пространство было пропитано любовью, а пара и их родные были на седьмом небе от счастья", - рассказал официальный представитель 27-летней поп-звезды изданию People.
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Одна из самых популярных поп-звезд США стала женой простого риэлтора и сделала это максимально скрытно - без лишних глаз и особой помпезности.
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