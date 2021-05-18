|
МИД Литвы: обвинения Минска о геноциде белорусов — попытка оправдать собственные действия
18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Литовское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление генпрокурора Беларуси.
— В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе, — отметили в министерстве, сообщает
Накануне генпрокурор Беларуси
Ранее Швед
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление генпрокурора Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)