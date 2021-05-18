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МИД Литвы: обвинения Минска о геноциде белорусов — попытка оправдать собственные действия

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Литовское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление генпрокурора Беларуси.

— В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе, — отметили в министерстве, сообщает Delfi.

Накануне генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что «установлены сведения о еще живых нацистских преступниках, которые числились в списках и принимали участие в деятельности карательных батальонов. В первую очередь литовских батальонов СС и Армии Краевой».

Ранее Швед прокомментировал принятие закона «О недопущении героизации нацизма». По его мнению, это очень своевременный закон, поскольку «руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии».

 
 
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Литовское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление генпрокурора Беларуси.
 
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