ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как западные партнеры помогали развиваться белорусскому бизнесу

18.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Иностранный капитал из стран Запада сыграл определяющую роль в трансформации экономик постсоциалистических стран и, в частности, оказал значительное влияние на формирование в них национального бизнеса.

Тот факт, что Беларусь проиграла и проигрывает конкуренцию в привлекательности для зарубежных инвестиций, не мог не отразиться на этом процессе.

Очередной темой истории развития белорусского бизнеса в рамках проекта «Тридцать лет вопреки. Как создавался частный бизнес в современной Беларуси (1991-2021гг.)» стало изучение роли иностранного капитала в эволюции частного предпринимательства в Беларуси.

Ограничения, которые сопровождали выход западных компаний на белорусский рынок, не могли пройти бесследно. Темпы и объемы капиталов, которые получила экономика страны особенно в 1990-2000-е годы, были низкие. Это во многом предопределяет неконкурентоспособность и белорусской экономики в целом, и ее отдельных отраслей.

В том числе, по сравнению с теми странами (Россией, Украиной и др.), где иностранный капитал широко присутствует с 1990-х годов и сумел через приватизацию и greenfield-проекты внедрить передовые технологии ведения бизнеса.

Редкие примеры белорусских проектов, в которых 20-30 лет назад появился иностранный капитал, тоже выделяются своей высокой конкурентоспособностью. Во многих случаях за эти годы они стали национальными и региональными лидерами в отраслевых нишах. 

Участие итальянского капитала позволило совместному предприятию «Белита» стать одним из крупнейших на постсоветском пространстве игроком на рынке косметики. Привлечение нидерландских технологий и опыта помогло старту «Санта Бремор», а немецких – гомельскому производителю упаковки «Алкопак». 

Выделяются два очевидных бонуса, которые получал национальный бизнес от сотрудничества с западными партнерами.

Продолжение статьи читайте здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранный капитал из стран Запада сыграл определяющую роль в трансформации экономик постсоциалистических стран и, в частности, оказал значительное влияние на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия сократила вложения в американские госбумаги на $1,8 млрд.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by