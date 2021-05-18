Как западные партнеры помогали развиваться белорусскому бизнесу

Источник материала: Салiдарнасць

Иностранный капитал из стран Запада сыграл определяющую роль в трансформации экономик постсоциалистических стран и, в частности, оказал значительное влияние на формирование в них национального бизнеса.

Тот факт, что Беларусь проиграла и проигрывает конкуренцию в привлекательности для зарубежных инвестиций, не мог не отразиться на этом процессе.

Очередной темой истории развития белорусского бизнеса в рамках проекта «Тридцать лет вопреки. Как создавался частный бизнес в современной Беларуси (1991-2021гг.)» стало изучение роли иностранного капитала в эволюции частного предпринимательства в Беларуси.

Ограничения, которые сопровождали выход западных компаний на белорусский рынок, не могли пройти бесследно. Темпы и объемы капиталов, которые получила экономика страны особенно в 1990-2000-е годы, были низкие. Это во многом предопределяет неконкурентоспособность и белорусской экономики в целом, и ее отдельных отраслей.

В том числе, по сравнению с теми странами (Россией, Украиной и др.), где иностранный капитал широко присутствует с 1990-х годов и сумел через приватизацию и greenfield-проекты внедрить передовые технологии ведения бизнеса.

Редкие примеры белорусских проектов, в которых 20-30 лет назад появился иностранный капитал, тоже выделяются своей высокой конкурентоспособностью. Во многих случаях за эти годы они стали национальными и региональными лидерами в отраслевых нишах.

Участие итальянского капитала позволило совместному предприятию «Белита» стать одним из крупнейших на постсоветском пространстве игроком на рынке косметики. Привлечение нидерландских технологий и опыта помогло старту «Санта Бремор», а немецких – гомельскому производителю упаковки «Алкопак».

Выделяются два очевидных бонуса, которые получал национальный бизнес от сотрудничества с западными партнерами.

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