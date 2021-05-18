Бренд «Речицкое» объявил о масштабном редизайне

Источник материала: ProBusiness





В новый пивной сезон 2021 года бренд «Речицкое» входит кардинально обновленным. Форма бутылки, логотип, этикетка — изменилось все. кроме бескомпромиссного подхода к качеству и вкусу продукта.

«Зварана з павагай» — так звучит главный слоган и в то же время ключевая ценность «Речицкого». На протяжении нескольких лет бренд активно напоминает белорусам о том, как важно помнить о своих истоках, уважать себя и свое прошлое.

«Быстро меняющийся мир толкает на изменения не только людей, но и компании. Если бренд хочет быть актуальным, то ему важно соответствовать духу и запросам времени. Именно этими критериями руководствовалась бренд команда „Речицкого“, принимая решение о глобальном редизайне», — отмечает директор по маркетингу Светлана Волковец.

Как будет выглядеть новая бутылка «Речицкого»?

Новый логотип «Речицкое» создан в европейской геральдической стилистике. Внутри стилизованного красного знака в форме щита вписан образ башни средневековой крепости на берегу Днепра. 1511 год — важная дата в истории города Речицы (родины бренда Речицкое). Именно в этом году Речица в числе первых беларуских городов получила Магдебургское право. Литеры слова Рэчыцкае — современная интерпретация готического письма и своеобразная отсылка к нашей славной истории.

Расположенный под логотипом слоган транслирует основную ценность бренда — уважение к потребителю.





Бренд-менеджер Дмитрий Ещик подчеркивает, что уважение — одна из основополагающих ценностей для белорусов: «Мы относимся с уважением к окружающим и хотим, чтобы нас уважали в ответ. Уважение — это как высшая мера, знак качества человеческого общения. Если тебя уважают — значит, предлагают только лучшее и не пытаются обмануть. За брендом стоят люди, которые делают свою работу честно и варят безупречно вкусное пиво. Именно таким пивом можно с гордостью угостить людей, которых уважаешь!»

Новая стеклянная бутылка теперь зеленая, что подчеркивает питкость и свежесть продукта, а твист офф пробка — это дополнительное удобство для потребителя. Форма бутылки воплощает актуальность бренда и его стремление к новым достижениям.





Несмотря на глобальные изменения, бренд сохранил привычные цветовые решения для всех сортов, чтобы потребитель смог легко найти свой любимый продукт: выдержанное Светлое, освежающее Золотистое, ароматное Экспортное или утонченное Белое.





В данный момент в магазинах можно найти ваше любимое Речицкое как в новом, так и в старом дизайне. Полный переход к единому визуальному образу в компании планируют завершить в течение нескольких месяцев.