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Острые темы на конференция «Бери и делай!» уже 21 мая
18.05.2021 09:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В эту пятницу, 21 мая, в отеле Minsk Marriott состоится масштабная конференция «Бери и делай!». Она соберет лучших спикеров нашего образовательного проекта и будет посвящена самым актуальным cегодня вопросам бизнеса и практическим ответам на них. Не упустите
Генеральный партнер конференции «Бери и делай!» —
Вот какие темы нас ждут на конференции.
Александр Паньков, управляющий партнер «Здесь и Сейчас» даст пошаговую инструкцию как, наконец, перейти из режима «пожаротушения», в котором сейчас находятся многие компании, — к конструированию желаемого будущего, к стратегическим вещам. Не в ущерб текучке.
Вероника Коппек, известный эксперт и практик в области управления персоналом, раскроет актуальную тему: Как создавать сейчас взаимозаменяемые команды.
Как выстраивать процессы и отношения в компании так, чтобы в случае «выпадения» ключевого сотрудника (сотрудников) бизнес не остановился, а продолжил ритмично работать.
Андрей Цыган, эксперт в области автоматизации, соучредитель компании «Изи Штандарт», покажет список бесплатных решений zero code.
Эти решения, готовые конструкторы позволяют сегодня компаниям автоматизировать процессы, тестировать гипотезы в отношении клиентов самостоятельно, без привлечения дорогих программистов.
Это способ для компании выйти из замкнутого круга: когда на автоматизацию не хватает денег, а отсутствие автоматизации не позволяет бизнесу работать эффективно и зарабатывать больше.
Андрей Голованов, российский эксперт в сфере продаж, автор проекта PRACTICUM (система подготовки профессиональных менеджеров по продажам) в своем выступлении даст конкретные инструменты для первых лиц бизнеса, как мотивировать свои отделы продаж на рост.
10 советов по материальной мотивации менеджеров по продажам + эффективные инструменты нематериальной мотивации.
Вера Кушнерова, директор автомобильного холдинга «Атлант-М», поделится конкретным кейсом, как в «Атлант-М» трансформировались маркетинг и работа с клиентами за 2020/2021 годы.
Покажет конкретные примеры, как компании, в том числе малого и среднего бизнеса, могут работать со своими данными о клиентах, чтобы делать им более «прицельные» предложения, увеличивать продажи и лояльность.
Аркадий Цукер, известный российский консультант и тренер, самый популярный спикер «Про бизнес» выступит в финале нашей конференции.
Подробная программа конференции опубликована
До скорой встречи!
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В эту пятницу, 21 мая, в отеле Minsk Marriott состоится масштабная конференция «Бери и делай!». Она соберет лучших спикеров нашего образовательного проекта и будет...
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