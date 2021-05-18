Острые темы на конференция «Бери и делай!» уже 21 мая

Источник материала: ProBusiness

В эту пятницу, 21 мая, в отеле Minsk Marriott состоится масштабная конференция «Бери и делай!». Она соберет лучших спикеров нашего образовательного проекта и будет посвящена самым актуальным cегодня вопросам бизнеса и практическим ответам на них. Не упустите последние билеты , если еще не зарегистрировались.

Генеральный партнер конференции «Бери и делай!» — Альфа-Банк (Беларусь)



Официальный партнер — Logitech

Вот какие темы нас ждут на конференции.



Фото: Глеб Соколовский, probusiness.io

Александр Паньков, управляющий партнер «Здесь и Сейчас» даст пошаговую инструкцию как, наконец, перейти из режима «пожаротушения», в котором сейчас находятся многие компании, — к конструированию желаемого будущего, к стратегическим вещам. Не в ущерб текучке.



Его выступление обобщит опыт работы с конкретными бизнесами и проектами. Применять полученные практические знания, убежден Александр Паньков, можно будет уже на следующий день после конференции.





Вероника Коппек, известный эксперт и практик в области управления персоналом, раскроет актуальную тему: Как создавать сейчас взаимозаменяемые команды.

Как выстраивать процессы и отношения в компании так, чтобы в случае «выпадения» ключевого сотрудника (сотрудников) бизнес не остановился, а продолжил ритмично работать.



Фото: probusiness.io

Андрей Цыган, эксперт в области автоматизации, соучредитель компании «Изи Штандарт», покажет список бесплатных решений zero code.

Эти решения, готовые конструкторы позволяют сегодня компаниям автоматизировать процессы, тестировать гипотезы в отношении клиентов самостоятельно, без привлечения дорогих программистов.

Это способ для компании выйти из замкнутого круга: когда на автоматизацию не хватает денег, а отсутствие автоматизации не позволяет бизнесу работать эффективно и зарабатывать больше.



Фото: probusiness.io

Андрей Голованов, российский эксперт в сфере продаж, автор проекта PRACTICUM (система подготовки профессиональных менеджеров по продажам) в своем выступлении даст конкретные инструменты для первых лиц бизнеса, как мотивировать свои отделы продаж на рост.

10 советов по материальной мотивации менеджеров по продажам + эффективные инструменты нематериальной мотивации.



Фото предоставлено спикером

Вера Кушнерова, директор автомобильного холдинга «Атлант-М», поделится конкретным кейсом, как в «Атлант-М» трансформировались маркетинг и работа с клиентами за 2020/2021 годы.

Покажет конкретные примеры, как компании, в том числе малого и среднего бизнеса, могут работать со своими данными о клиентах, чтобы делать им более «прицельные» предложения, увеличивать продажи и лояльность.



Фото: Глеб Александров, probusiness.io

Аркадий Цукер, известный российский консультант и тренер, самый популярный спикер «Про бизнес» выступит в финале нашей конференции.



Тема его выступления — трансформация мышления владельцев и руководителей бизнеса сейчас. Один из тезисов Аркадия: мы научились строить проекты, твердо стоя на земле. Сейчас, после событий 2020−2021 года, «нужно научиться ходить по воде».



Как не только адаптироваться к резко выросшей неопределенности, но обратить новую ситуацию, в которой мы оказались, на пользу бизнесу? Начинать, как всегда, нужно с перестройки собственного мышления. Об этом — в выступлении Аркадия.



Фото: probusiness.io

Подробная программа конференции опубликована на нашем портале.

До скорой встречи!

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