Kia обнародовала первые изображения обновленного седана K900

Источник материала: Tut.by

В Южной Корее представлен обновленный флагманский седан Kia — K9, который на ряде других рынков, в том числе и в соседней России, продается как K900 .





Седан обрел измененное в соответствии с новым дизайнерским направлением Kia передок с фарами тонкой горизонтальной формы и ставшей еще более массивной решеткой радиатора. В задней части горизонтальная световая линия соединила фонари с вертикальным рисунком, а номерной знак перемещен на широкий задний бампер, усиливающий уверенный образ представительского седана. Также на K9 появились новые 19-дюймовые колесные диски и новый логотип бренда.





Снимки салона обновленного седана и техническая информация о модели будет представлена позднее. Нынешний K900, собираемый на заводе «Автотор» в Калининграде, доступен с двумя бензиновыми атмосферными моторами с непосредственным впрыском — это 3,3-литровый V6 (249 л.с.) и V8 объемом 5 л (413 л.с.), в тандеме с которыми трудятся 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.