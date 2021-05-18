ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Kia обнародовала первые изображения обновленного седана K900

18.05.2021 09:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Южной Корее представлен обновленный флагманский седан Kia — K9, который на ряде других рынков, в том числе и в соседней России, продается как K900.


Седан обрел измененное в соответствии с новым дизайнерским направлением Kia передок с фарами тонкой горизонтальной формы и ставшей еще более массивной решеткой радиатора. В задней части горизонтальная световая линия соединила фонари с вертикальным рисунком, а номерной знак перемещен на широкий задний бампер, усиливающий уверенный образ представительского седана. Также на K9 появились новые 19-дюймовые колесные диски и новый логотип бренда.


Снимки салона обновленного седана и техническая информация о модели будет представлена позднее. Нынешний K900, собираемый на заводе «Автотор» в Калининграде, доступен с двумя бензиновыми атмосферными моторами с непосредственным впрыском — это 3,3-литровый V6 (249 л.с.) и V8 объемом 5 л (413 л.с.), в тандеме с которыми трудятся 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Южной Корее представлен обновленный флагманский седан Kia - K9, который на ряде других рынков, в том числе и в соседней России, продается как K900.
 
Новости дня
Новости разные
 
Што змяняе закон аб недапушчальнасці рэабілітацыі нацызму? «Цяжка не правесці паралель з цяперашнімі палітычнымі падзеямі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by