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Дебют Беларуси на ЧМ по хоккею, «Сити» против «Эвертона» и БАТЭ в финале Кубка. Наши прогнозы
Источник материала: Tut.by
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Кораблев: Матч Беларусь — Словакия наверняка получится очень упорным
Кто: Константин Кораблев, хоккейный журналист, пишет под псевдонимом, сохраняя инкогнито
Впервые ставит на матч чемпионата мира по хоккею Беларусь — Словакия, который состоится 21 мая.
— В 2021 году у Беларуси собралась очень интересная хоккейная сборная с обилием новичков в составе, — полагает Костя. — Есть тот самый классический сплав опыта и молодости, который нередко позволяет надеяться на приятные неожиданности в исполнении тех, кто еще не полностью раскрыл свой потенциал. И это одна из главных причин, по которой будет любопытно следить за нашей командой.
Самым сильным звеном выглядит линия обороны: большинство игроков этого амплуа провели немалое количество матчей в КХЛ. На бумаге есть вопросы к вратарской бригаде, но Константин Шостак и Алексей Колосов успели доказать, что юный возраст для них — не помеха, а Дэнни Тэйлор, несмотря на огрехи, все еще способен выдавать неплохие матчи. Больше всего пока смущает атака, где не хватает креативных игроков, способных действовать продуктивно на топ-уровне. Егор Шарангович и Шейн Принс — ваше слово.
Перед чемпионатом мира Беларусь провела семь товарищеских матчей, но проблема в том, что их результаты (3 победы, 4 поражения) не совсем применимы к грядущему турниру. Они помогли тренерскому штабу определиться с кадрами, но в стартовом матче против словаков на лед выйдет совершенно новая версия сборной — травмы и «доезды» хоккеистов по ходу кэмпа тому виной.
Словакия — тоже одна из самых интересных команд на турнире. Генменеджер Мирослав Шатан повез в Ригу самую молодую команду в истории страны — ее средний возраст 24,75 года. В числе 13 новичков чемпионата мира есть два 17-летних феномена — кандидаты на верхние позиции драфта НХЛ-2022 защитник Шимон Немец и форвард Юрай Слафковски. Причем оба явно не будут отдыхать: Шимон в среднем играл больше других защитников в товарищеских матчах, получали эти юнцы смены и в большинстве.
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Это откровенная работа на будущее, о чем объявлено во всеуслышание. Из девяти словаков, выступавших в этом сезоне НХЛ, в сборной появился только «дьявол» Мариан Студенич, друг Шаранговича. Из 11 представителей АХЛ призваны вратарь Адам Гуска и форвард Роберт Лантоши. Но даже в такой ситуации у Словакии есть крепкие лидеры — две трети лучшего звена чемпионата Швеции Гривик-Цегларик, связка из финского «Лукко» Скалицки-Поспишил, хорошо знакомый по КХЛ защитник Марек Дялога. И, конечно, куча талантливой молодежи.
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